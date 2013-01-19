كأس الملك: الشباب يحجز مقعده في دور الـ16 بهدفين في جدة

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره جدة بنتيجة 2-0 في آخر مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ ليتأهل الشباب لدور الـ16 من البطولة.
سجَّل هدفَيْ الشباب بوديسكو وخالد كعبي في الدقيقتين الـ49، والـ93.
تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره جدة بنتيجة 2-0 في آخر مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ ليتأهل الشباب لدور الـ16 من البطولة.
سجَّل هدفَيْ الشباب بوديسكو وخالد كعبي في الدقيقتين الـ49، والـ93.
تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره جدة بنتيجة 2-0 في آخر مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ ليتأهل الشباب لدور الـ16 من البطولة.
سجَّل هدفَيْ الشباب بوديسكو وخالد كعبي في الدقيقتين الـ49، والـ93.
تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره جدة بنتيجة 2-0 في آخر مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ ليتأهل الشباب لدور الـ16 من البطولة.
سجَّل هدفَيْ الشباب بوديسكو وخالد كعبي في الدقيقتين الـ49، والـ93.