النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيء لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية، والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام، كما يُظهر عدم فَهْم ووعي المقيم باللغة العربية، وبمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية، وبناء على المادتَيْن (الـ١٥، الـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من أنه المعني بالإجراء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين، ومن ذلك النَّيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيًّا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.

وبيَّن المصدر أن النيابة العامة تُجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيء لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية، والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام، كما يُظهر عدم فَهْم ووعي المقيم باللغة العربية، وبمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية، وبناء على المادتَيْن (الـ١٥، الـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من أنه المعني بالإجراء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين، ومن ذلك النَّيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيًّا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.

وبيَّن المصدر أن النيابة العامة تُجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:52 AM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:48 AM

النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيء لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
29,204

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية، والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام، كما يُظهر عدم فَهْم ووعي المقيم باللغة العربية، وبمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية، وبناء على المادتَيْن (الـ١٥، الـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من أنه المعني بالإجراء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين، ومن ذلك النَّيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيًّا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.

وبيَّن المصدر أن النيابة العامة تُجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,011
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,967

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة