رئيس بلدية الحائط يباشر عمله الجديد
باشر المهندس عبدالله عواد الشمري مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة الحائط بمنطقة حائل.
وكان الشمري قد عمل رئيسًا لبلدية محافظة الكهفة، قبل توليه مهام عمله ببلدية محافظة الحائط، ويُعد من الكفاءات في العمل؛ حيث ساهم بشكل فعال في تطوير محافظة الكهفة أثناء توليه رئاسة البلدية فيها.
وقوبل "الشمري" بترحيب من المسؤولين والأهالي في محافظة الحائط ومنسوبي البلدية؛ متمنين له التوفيق في عمله الجديد.
رئيس بلدية الحائط يباشر عمله الجديد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-14
باشر المهندس عبدالله عواد الشمري مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة الحائط بمنطقة حائل.
وكان الشمري قد عمل رئيسًا لبلدية محافظة الكهفة، قبل توليه مهام عمله ببلدية محافظة الحائط، ويُعد من الكفاءات في العمل؛ حيث ساهم بشكل فعال في تطوير محافظة الكهفة أثناء توليه رئاسة البلدية فيها.
وقوبل "الشمري" بترحيب من المسؤولين والأهالي في محافظة الحائط ومنسوبي البلدية؛ متمنين له التوفيق في عمله الجديد.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:26 PM
رئيس بلدية الحائط يباشر عمله الجديد
باشر المهندس عبدالله عواد الشمري مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة الحائط بمنطقة حائل.
وكان الشمري قد عمل رئيسًا لبلدية محافظة الكهفة، قبل توليه مهام عمله ببلدية محافظة الحائط، ويُعد من الكفاءات في العمل؛ حيث ساهم بشكل فعال في تطوير محافظة الكهفة أثناء توليه رئاسة البلدية فيها.
وقوبل "الشمري" بترحيب من المسؤولين والأهالي في محافظة الحائط ومنسوبي البلدية؛ متمنين له التوفيق في عمله الجديد.