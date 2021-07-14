رئيس بلدية الحائط يباشر عمله الجديد

باشر المهندس عبدالله عواد الشمري مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة الحائط بمنطقة حائل.

وكان الشمري قد عمل رئيسًا لبلدية محافظة الكهفة، قبل توليه مهام عمله ببلدية محافظة الحائط، ويُعد من الكفاءات في العمل؛ حيث ساهم بشكل فعال في تطوير محافظة الكهفة أثناء توليه رئاسة البلدية فيها.

وقوبل "الشمري" بترحيب من المسؤولين والأهالي في محافظة الحائط ومنسوبي البلدية؛ متمنين له التوفيق في عمله الجديد.