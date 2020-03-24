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شرطة نجران تطيح بمصور يروّج لأزمة غذائية في المنطقة

صور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، بأنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر فيه المصور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدّعياً خلوّها من السلع الغذائية؛ مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن "الأرفف الفارغة" مستحدثة لغرض التوسعة، وخُصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أنه بفضل من الله، ثم جهود فرق البحث والتحري؛ تم القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة نجران تطيح بمصور يروّج لأزمة غذائية في المنطقة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، بأنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر فيه المصور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدّعياً خلوّها من السلع الغذائية؛ مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن "الأرفف الفارغة" مستحدثة لغرض التوسعة، وخُصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أنه بفضل من الله، ثم جهود فرق البحث والتحري؛ تم القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:07 PM

شرطة نجران تطيح بمصور يروّج لأزمة غذائية في المنطقة

صور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، بأنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر فيه المصور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدّعياً خلوّها من السلع الغذائية؛ مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن "الأرفف الفارغة" مستحدثة لغرض التوسعة، وخُصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أنه بفضل من الله، ثم جهود فرق البحث والتحري؛ تم القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.

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