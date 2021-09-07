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شاهد.. سفير اليابان يشيد بالتجهيزات التعليمية والمشاريع في جامعة شقراء

اطلع على عدة مبانٍ وكليات والمكتبة المركزية وسكن أعضاء هيئة التدريس

استقبل رئيس جامعة شقراء، الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بمكتبه بالمدينة الجامعية، سفير دولة اليابان لدى المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الجامعة.

ورحب "السيف" بضيوف الجامعة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وفي مقدمتها مجال التعليم والبحث العلمي.

واصطحب رئيس الجامعة، السيد فوميو إيواي ومرافقيه في جولة بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، شملت عدة مبانٍ وكليات، إضافة إلى المكتبة المركزية للجامعة، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما تم تقديم عرض تقديمي احتوى على نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وأعداد الطلبة والمنتسبين والكليات، واستمع الضيوف إلى شرح حول المشاريع والمنشآت الجديدة في مختلف المحافظات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

وأشاد سفير اليابان بما شاهده من منشآت وتجهيزات داخل الجامعة، وبما لمسه من خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها، وانبهر السفير بما شاهد من نهضة تعليمية مميزة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس جامعة شقراء الشكر للسفير الياباني على زيارته للجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. سفير اليابان يشيد بالتجهيزات التعليمية والمشاريع في جامعة شقراء
سبق

استقبل رئيس جامعة شقراء، الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بمكتبه بالمدينة الجامعية، سفير دولة اليابان لدى المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الجامعة.

ورحب "السيف" بضيوف الجامعة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وفي مقدمتها مجال التعليم والبحث العلمي.

واصطحب رئيس الجامعة، السيد فوميو إيواي ومرافقيه في جولة بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، شملت عدة مبانٍ وكليات، إضافة إلى المكتبة المركزية للجامعة، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما تم تقديم عرض تقديمي احتوى على نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وأعداد الطلبة والمنتسبين والكليات، واستمع الضيوف إلى شرح حول المشاريع والمنشآت الجديدة في مختلف المحافظات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

وأشاد سفير اليابان بما شاهده من منشآت وتجهيزات داخل الجامعة، وبما لمسه من خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها، وانبهر السفير بما شاهد من نهضة تعليمية مميزة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس جامعة شقراء الشكر للسفير الياباني على زيارته للجامعة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
03:26 PM

شاهد.. سفير اليابان يشيد بالتجهيزات التعليمية والمشاريع في جامعة شقراء

اطلع على عدة مبانٍ وكليات والمكتبة المركزية وسكن أعضاء هيئة التدريس

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فلاح الجوفان - شقراء
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استقبل رئيس جامعة شقراء، الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بمكتبه بالمدينة الجامعية، سفير دولة اليابان لدى المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الجامعة.

ورحب "السيف" بضيوف الجامعة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وفي مقدمتها مجال التعليم والبحث العلمي.

واصطحب رئيس الجامعة، السيد فوميو إيواي ومرافقيه في جولة بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، شملت عدة مبانٍ وكليات، إضافة إلى المكتبة المركزية للجامعة، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما تم تقديم عرض تقديمي احتوى على نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وأعداد الطلبة والمنتسبين والكليات، واستمع الضيوف إلى شرح حول المشاريع والمنشآت الجديدة في مختلف المحافظات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

وأشاد سفير اليابان بما شاهده من منشآت وتجهيزات داخل الجامعة، وبما لمسه من خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها، وانبهر السفير بما شاهد من نهضة تعليمية مميزة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس جامعة شقراء الشكر للسفير الياباني على زيارته للجامعة.

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