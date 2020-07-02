النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية

لم ترد تقارير بعد عن الأضرار

سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".

هزة أرضية زلزال

الرئيسية/ محطات

اعلان
زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية
سبق

سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:55 PM

زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية

لم ترد تقارير بعد عن الأضرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
259

سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,749

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة