زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية

لم ترد تقارير بعد عن الأضرار

سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".