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"هرفي" تعلن إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا بالرياض

أغلقت معملها الكائن بحي المروج بشكل كامل احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه

أعلنت شركة هرفي إصابة بعض موظفيها في معمل الشركة بمدينة الرياض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى الإجراءات التي قامت بها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه انطلاقًا من التزامها بمبدأ الشفافية مع عملائها فإنها تعلن أنه تم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من موظفيها في معملها الكائن بحي المروج بمدينة الرياض؛ وقامت على الفور بإغلاق المعمل بشكل كامل احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه.

وأضافت بأنها قامت بعزل العاملين كافة بالمعمل احترازيًّا، كما باشرت الجهات الحكومية عملها، وسيتم فتح المعمل قريبًا بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات كافة الموصي بها من الجهات الحكومية المختصة.

ولفتت الشركة إلى أن سكن العاملين في معملها المشار إليه مستقل تمامًا عن بقية مواقع سكن موظفيها من القطاعات الأخرى بالشركة، موجهة الشكر إلى الجهات الحكومية (وزارات الصحة والشؤون البلدية والقروية والتجارة) على ما تقوم به خلال هذه الأزمة.

وشدَّدت "هرفي" على الحرص على سلامة وصحة العملاء والموظفين، والالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

هرفي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هرفي" تعلن إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا بالرياض
سبق

أعلنت شركة هرفي إصابة بعض موظفيها في معمل الشركة بمدينة الرياض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى الإجراءات التي قامت بها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه انطلاقًا من التزامها بمبدأ الشفافية مع عملائها فإنها تعلن أنه تم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من موظفيها في معملها الكائن بحي المروج بمدينة الرياض؛ وقامت على الفور بإغلاق المعمل بشكل كامل احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه.

وأضافت بأنها قامت بعزل العاملين كافة بالمعمل احترازيًّا، كما باشرت الجهات الحكومية عملها، وسيتم فتح المعمل قريبًا بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات كافة الموصي بها من الجهات الحكومية المختصة.

ولفتت الشركة إلى أن سكن العاملين في معملها المشار إليه مستقل تمامًا عن بقية مواقع سكن موظفيها من القطاعات الأخرى بالشركة، موجهة الشكر إلى الجهات الحكومية (وزارات الصحة والشؤون البلدية والقروية والتجارة) على ما تقوم به خلال هذه الأزمة.

وشدَّدت "هرفي" على الحرص على سلامة وصحة العملاء والموظفين، والالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
10:34 PM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:06 AM

"هرفي" تعلن إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا بالرياض

أغلقت معملها الكائن بحي المروج بشكل كامل احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
18,484

أعلنت شركة هرفي إصابة بعض موظفيها في معمل الشركة بمدينة الرياض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى الإجراءات التي قامت بها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه انطلاقًا من التزامها بمبدأ الشفافية مع عملائها فإنها تعلن أنه تم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من موظفيها في معملها الكائن بحي المروج بمدينة الرياض؛ وقامت على الفور بإغلاق المعمل بشكل كامل احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه.

وأضافت بأنها قامت بعزل العاملين كافة بالمعمل احترازيًّا، كما باشرت الجهات الحكومية عملها، وسيتم فتح المعمل قريبًا بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات كافة الموصي بها من الجهات الحكومية المختصة.

ولفتت الشركة إلى أن سكن العاملين في معملها المشار إليه مستقل تمامًا عن بقية مواقع سكن موظفيها من القطاعات الأخرى بالشركة، موجهة الشكر إلى الجهات الحكومية (وزارات الصحة والشؤون البلدية والقروية والتجارة) على ما تقوم به خلال هذه الأزمة.

وشدَّدت "هرفي" على الحرص على سلامة وصحة العملاء والموظفين، والالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

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