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خادم الحرمين يستقبل رئيس موريتانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

الضيف صافح مستقبليه من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الموريتاني مستقبليه، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس الموريتاني.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس موريتانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الموريتاني مستقبليه، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس الموريتاني.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:47 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:41 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس موريتانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

الضيف صافح مستقبليه من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الموريتاني مستقبليه، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس الموريتاني.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز.

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