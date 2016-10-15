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"صناعة الترفيه" يختتم أعماله.. و"آل الشيخ": أضخم حدث ترفيهي بالشرق الأوسط

جمع المنتدى رواد المجال حول العالم بمشاركة 60 جهة دولية و12 ورشة عمل

اختُتمت أمس الاثنين أعمال منتدى "صناعة الترفيه" الذي استمر يومين في فندق الريتزكارلتون بالرياض. وأكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن موسم الرياض هو أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة.

وتفصيلاً، جمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل. ودشن أعمال المنتدى "آل الشيخ"، بحضور مجموعة من أهم الشركات والمؤثرين بقطاع الترفيه في العالم ورواد الترفيه العالميين.

واستعرض خبراء ومختصون خلال المنتدى الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع الترفيه بالسعودية. وناقشت الجلسة الحوارية الأولى لليوم الثاني المشروعات العملاقة وأهميتها في نمو الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية لقطاع الترفيه بالسعودية.

واستعرضت الجلسة الثانية لليوم الثاني في المنتدى التأثير التقني والتحول الرقمي لقطاع الترفيه، ومستقبل الرياضات الإلكترونية وتقنيات الواقع الافتراضي. فيما تحدث مديرو أكبر شركات التقنية في العالم في المنتدى عن أهمية ودور التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى إلى توثيق العلاقات مع قادة الترفيه والشخصيات والهيئات الحكومية، وبحث مسيرة بناء البنية التحتية للقطاع في السعودية، ولاسيما فيما يتعلق بالفرص الواعدة الحالية للمستثمرين العالميين والمحليين، وتطوير المواهب والمحترفين من الشباب والشابات السعوديين في قطاع الترفيه، وتبادل المعرفة من خلال المتابعات والدراسات والمناقشة للتقنيات الحديثة، والنماذج والتجارب بقطاع الترفيه، وتقديم فهم متكامل لجميع جوانب تعزيز ثقافة البهجة، وبناء مجتمع تملؤه الحيوية، وإبراز الترفيه كأسرع القطاعات نموًّا في السعودية.

ونبعت أهداف المنتدى من مبدأ العمل على إثراء حياة الناس وسعادتهم ورفاهيتهم، وتنويع خياراتهم، وإثراء تجارب الترفيه لهم في جميع أرجاء السعودية، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تطوير الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات المباشرة من أجل خلق فرص عمل ضمن قطاع الترفيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صناعة الترفيه" يختتم أعماله.. و"آل الشيخ": أضخم حدث ترفيهي بالشرق الأوسط
سبق

اختُتمت أمس الاثنين أعمال منتدى "صناعة الترفيه" الذي استمر يومين في فندق الريتزكارلتون بالرياض. وأكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن موسم الرياض هو أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة.

وتفصيلاً، جمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل. ودشن أعمال المنتدى "آل الشيخ"، بحضور مجموعة من أهم الشركات والمؤثرين بقطاع الترفيه في العالم ورواد الترفيه العالميين.

واستعرض خبراء ومختصون خلال المنتدى الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع الترفيه بالسعودية. وناقشت الجلسة الحوارية الأولى لليوم الثاني المشروعات العملاقة وأهميتها في نمو الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية لقطاع الترفيه بالسعودية.

واستعرضت الجلسة الثانية لليوم الثاني في المنتدى التأثير التقني والتحول الرقمي لقطاع الترفيه، ومستقبل الرياضات الإلكترونية وتقنيات الواقع الافتراضي. فيما تحدث مديرو أكبر شركات التقنية في العالم في المنتدى عن أهمية ودور التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى إلى توثيق العلاقات مع قادة الترفيه والشخصيات والهيئات الحكومية، وبحث مسيرة بناء البنية التحتية للقطاع في السعودية، ولاسيما فيما يتعلق بالفرص الواعدة الحالية للمستثمرين العالميين والمحليين، وتطوير المواهب والمحترفين من الشباب والشابات السعوديين في قطاع الترفيه، وتبادل المعرفة من خلال المتابعات والدراسات والمناقشة للتقنيات الحديثة، والنماذج والتجارب بقطاع الترفيه، وتقديم فهم متكامل لجميع جوانب تعزيز ثقافة البهجة، وبناء مجتمع تملؤه الحيوية، وإبراز الترفيه كأسرع القطاعات نموًّا في السعودية.

ونبعت أهداف المنتدى من مبدأ العمل على إثراء حياة الناس وسعادتهم ورفاهيتهم، وتنويع خياراتهم، وإثراء تجارب الترفيه لهم في جميع أرجاء السعودية، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تطوير الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات المباشرة من أجل خلق فرص عمل ضمن قطاع الترفيه.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:43 AM

"صناعة الترفيه" يختتم أعماله.. و"آل الشيخ": أضخم حدث ترفيهي بالشرق الأوسط

جمع المنتدى رواد المجال حول العالم بمشاركة 60 جهة دولية و12 ورشة عمل

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عبدالحكيم شار - الرياض
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اختُتمت أمس الاثنين أعمال منتدى "صناعة الترفيه" الذي استمر يومين في فندق الريتزكارلتون بالرياض. وأكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن موسم الرياض هو أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة.

وتفصيلاً، جمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل. ودشن أعمال المنتدى "آل الشيخ"، بحضور مجموعة من أهم الشركات والمؤثرين بقطاع الترفيه في العالم ورواد الترفيه العالميين.

واستعرض خبراء ومختصون خلال المنتدى الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع الترفيه بالسعودية. وناقشت الجلسة الحوارية الأولى لليوم الثاني المشروعات العملاقة وأهميتها في نمو الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية لقطاع الترفيه بالسعودية.

واستعرضت الجلسة الثانية لليوم الثاني في المنتدى التأثير التقني والتحول الرقمي لقطاع الترفيه، ومستقبل الرياضات الإلكترونية وتقنيات الواقع الافتراضي. فيما تحدث مديرو أكبر شركات التقنية في العالم في المنتدى عن أهمية ودور التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى إلى توثيق العلاقات مع قادة الترفيه والشخصيات والهيئات الحكومية، وبحث مسيرة بناء البنية التحتية للقطاع في السعودية، ولاسيما فيما يتعلق بالفرص الواعدة الحالية للمستثمرين العالميين والمحليين، وتطوير المواهب والمحترفين من الشباب والشابات السعوديين في قطاع الترفيه، وتبادل المعرفة من خلال المتابعات والدراسات والمناقشة للتقنيات الحديثة، والنماذج والتجارب بقطاع الترفيه، وتقديم فهم متكامل لجميع جوانب تعزيز ثقافة البهجة، وبناء مجتمع تملؤه الحيوية، وإبراز الترفيه كأسرع القطاعات نموًّا في السعودية.

ونبعت أهداف المنتدى من مبدأ العمل على إثراء حياة الناس وسعادتهم ورفاهيتهم، وتنويع خياراتهم، وإثراء تجارب الترفيه لهم في جميع أرجاء السعودية، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تطوير الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات المباشرة من أجل خلق فرص عمل ضمن قطاع الترفيه.

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