النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قصّة بناء أكبر حديقة بالرياض قبل 64 عامًا".. مذاكرة ومسرح ونجوم أندية!

أحاطها قبل التشييد قصور لأبناء المؤسس وأسوار.. "الأمانة" تطور و"الدارة" تستعيد

استعادت دارة الملك عبدالعزيز قصّة بناء أكبر حديقة في مدينة الرياض، قبل 64 عامًا، وشهدت تأسيس ثقافة الحدائق والمذاكرة خارج المنزل، ولها تاريخ تجاوز 40 عامًا مع المسرح والمرسم الفني، كما يعرفها العديد من نجوم أندية العاصمة الذين مارسوا اللعب في ملعب "الزهرة".

هذا وقد عرف المقطع المرئي للدّارة الحديقة بـ"ذاكرة الوطن"، وروى قصّة بناء حديقة "الفوطة" احدى الحدائق التاريخية التي لا تزال معلمًا بارزًا لدى أهالي الرياض، وقال: "كان يُحيط بالحديقة قبل بنائها عدد من قصور أبناء الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكان ذلك في عام 1365هـ".

وأضاف: "إنشاء الحديقة يعود إلى ما قبل 64 عامًا’، وتحديدًا في 1377هـ، في عهد الملك سعود -رحمه الله- وقام بتنسيقها مهندس سوري، وسُميّت ذلك الوقت "الغوطة" تَيّمنًا بغوطة الشام، قبل أن يُتداول اسمها "الفوطة" وتستمر بهذا الاسم".

وأتبعت "الدارة": "تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع، وتُعتبر من أكبر وأقدم حدائق مدينة الرياض، وكانت تُحيط بها أسوار تُغلق الساعة العاشرة مساءً وتُفتح صباحًا، وكان عدد من أهالي الحارات المجاورة لها يأتي لها للراحة أو المذاكرة، مثل، "الظهيرة، وحوطة خالد، والسويلم، والعطايف".

وقالت: "تحتوي الحديقة في الناحية الشرقية الجنوبية ملعب مشهور جدًا عُرِف بـ"الزهرة"، ولعب به العديد من نجوم الأندية، وتخرّجوا منه، كما تحتوي قبل 40 عامًا تقريبًا على (مرسم الفنون)، ويأتي له كبار الفنانين، وتحتوي أيضًا على مسرح ثقافي، وتُقام به العديد من المناسبات والأسابيع الثقافية، بالإضافة لاحتوائها على مسجد بُني على طراز رفيع، ومن الحجر الكامل".

وختمت بقولها: "في عام 1429هـ أعادت أمانة منطقة الرياض تأهيلها وتحسينها من خلال إزالة الأسوار، وإضافة الملاعب الرياضية وألعاب الأطفال وممرات المُشاة، وأصبحت حديقة نموذجية جميلة وترتادها العديد من الأسر للتنزه".

دارة الملك عبدالعزيز مدينة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قصّة بناء أكبر حديقة بالرياض قبل 64 عامًا".. مذاكرة ومسرح ونجوم أندية!
سبق

استعادت دارة الملك عبدالعزيز قصّة بناء أكبر حديقة في مدينة الرياض، قبل 64 عامًا، وشهدت تأسيس ثقافة الحدائق والمذاكرة خارج المنزل، ولها تاريخ تجاوز 40 عامًا مع المسرح والمرسم الفني، كما يعرفها العديد من نجوم أندية العاصمة الذين مارسوا اللعب في ملعب "الزهرة".

هذا وقد عرف المقطع المرئي للدّارة الحديقة بـ"ذاكرة الوطن"، وروى قصّة بناء حديقة "الفوطة" احدى الحدائق التاريخية التي لا تزال معلمًا بارزًا لدى أهالي الرياض، وقال: "كان يُحيط بالحديقة قبل بنائها عدد من قصور أبناء الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكان ذلك في عام 1365هـ".

وأضاف: "إنشاء الحديقة يعود إلى ما قبل 64 عامًا’، وتحديدًا في 1377هـ، في عهد الملك سعود -رحمه الله- وقام بتنسيقها مهندس سوري، وسُميّت ذلك الوقت "الغوطة" تَيّمنًا بغوطة الشام، قبل أن يُتداول اسمها "الفوطة" وتستمر بهذا الاسم".

وأتبعت "الدارة": "تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع، وتُعتبر من أكبر وأقدم حدائق مدينة الرياض، وكانت تُحيط بها أسوار تُغلق الساعة العاشرة مساءً وتُفتح صباحًا، وكان عدد من أهالي الحارات المجاورة لها يأتي لها للراحة أو المذاكرة، مثل، "الظهيرة، وحوطة خالد، والسويلم، والعطايف".

وقالت: "تحتوي الحديقة في الناحية الشرقية الجنوبية ملعب مشهور جدًا عُرِف بـ"الزهرة"، ولعب به العديد من نجوم الأندية، وتخرّجوا منه، كما تحتوي قبل 40 عامًا تقريبًا على (مرسم الفنون)، ويأتي له كبار الفنانين، وتحتوي أيضًا على مسرح ثقافي، وتُقام به العديد من المناسبات والأسابيع الثقافية، بالإضافة لاحتوائها على مسجد بُني على طراز رفيع، ومن الحجر الكامل".

وختمت بقولها: "في عام 1429هـ أعادت أمانة منطقة الرياض تأهيلها وتحسينها من خلال إزالة الأسوار، وإضافة الملاعب الرياضية وألعاب الأطفال وممرات المُشاة، وأصبحت حديقة نموذجية جميلة وترتادها العديد من الأسر للتنزه".

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
11:43 AM

"قصّة بناء أكبر حديقة بالرياض قبل 64 عامًا".. مذاكرة ومسرح ونجوم أندية!

أحاطها قبل التشييد قصور لأبناء المؤسس وأسوار.. "الأمانة" تطور و"الدارة" تستعيد

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
713

استعادت دارة الملك عبدالعزيز قصّة بناء أكبر حديقة في مدينة الرياض، قبل 64 عامًا، وشهدت تأسيس ثقافة الحدائق والمذاكرة خارج المنزل، ولها تاريخ تجاوز 40 عامًا مع المسرح والمرسم الفني، كما يعرفها العديد من نجوم أندية العاصمة الذين مارسوا اللعب في ملعب "الزهرة".

هذا وقد عرف المقطع المرئي للدّارة الحديقة بـ"ذاكرة الوطن"، وروى قصّة بناء حديقة "الفوطة" احدى الحدائق التاريخية التي لا تزال معلمًا بارزًا لدى أهالي الرياض، وقال: "كان يُحيط بالحديقة قبل بنائها عدد من قصور أبناء الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكان ذلك في عام 1365هـ".

وأضاف: "إنشاء الحديقة يعود إلى ما قبل 64 عامًا’، وتحديدًا في 1377هـ، في عهد الملك سعود -رحمه الله- وقام بتنسيقها مهندس سوري، وسُميّت ذلك الوقت "الغوطة" تَيّمنًا بغوطة الشام، قبل أن يُتداول اسمها "الفوطة" وتستمر بهذا الاسم".

وأتبعت "الدارة": "تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع، وتُعتبر من أكبر وأقدم حدائق مدينة الرياض، وكانت تُحيط بها أسوار تُغلق الساعة العاشرة مساءً وتُفتح صباحًا، وكان عدد من أهالي الحارات المجاورة لها يأتي لها للراحة أو المذاكرة، مثل، "الظهيرة، وحوطة خالد، والسويلم، والعطايف".

وقالت: "تحتوي الحديقة في الناحية الشرقية الجنوبية ملعب مشهور جدًا عُرِف بـ"الزهرة"، ولعب به العديد من نجوم الأندية، وتخرّجوا منه، كما تحتوي قبل 40 عامًا تقريبًا على (مرسم الفنون)، ويأتي له كبار الفنانين، وتحتوي أيضًا على مسرح ثقافي، وتُقام به العديد من المناسبات والأسابيع الثقافية، بالإضافة لاحتوائها على مسجد بُني على طراز رفيع، ومن الحجر الكامل".

وختمت بقولها: "في عام 1429هـ أعادت أمانة منطقة الرياض تأهيلها وتحسينها من خلال إزالة الأسوار، وإضافة الملاعب الرياضية وألعاب الأطفال وممرات المُشاة، وأصبحت حديقة نموذجية جميلة وترتادها العديد من الأسر للتنزه".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,831
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,019

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة