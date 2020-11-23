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"الوقيت": نجاح قمة العشرين فخر لمنظومة الاتصالات وأمن المعلومات بالمملكة

مغردون: إنجاز كبير رغم الهجمات والحملات المضللة

عبّر مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت عن فخره واعتزازه بالإنجاز الوطني بعقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية تحت رئاسة ⁧مجموعة العشرين في السعودية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، عقب النجاح الكبير الذي تحقق للمملكة في قمة العشرين قال فيها: نفخر في سدايا (مركز المعلومات الوطني) باستضافة وتشغيل منظومة الاتصال المرئي المستخدم في القمة، مبيناً أنه إنجاز وطني على مستوى عالمي لحدث تاريخي.

فيما وصف مغردون بـ"تويتر" الإنجاز بغير المستغرب على المنظومة الرقمية بالمملكة التي أثبتت كفاءتها وتميزها رغم الظروف والهجمات الإلكترونية التي حاولت النيل من المملكة.

فمن جانبه، علق المغرد عبدالله البندر قائلاً: رغم الحملات الإعلامية، والهجمات التقنية التي وصلت لأكثر من 2.5 مليون هجمة وتهديد سيبراني استهدف منصات مجموعة العشرين قبل وأثناء انعقادها افتراضياً، وفي زمن استثنائي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، نجحت المملكة بقيادة أهم قمة عالمية.

فيما أكد المغرد منذر آل الشيخ: حملة خلف حملة، ما يقرب من 3 ملايين هجمة سيبرانية، أموال طائلة أنفقت لشراء ذمم، إعلام سخر، مكاتب دعاية وإعلان دُفع لها الكثير؛ من أجل إفشال قمة العشرين... كل ذلك تكسر أمام همة شعب طويق، ونجحت القمة نجاحاً باهراً.

مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوقيت": نجاح قمة العشرين فخر لمنظومة الاتصالات وأمن المعلومات بالمملكة
سبق

عبّر مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت عن فخره واعتزازه بالإنجاز الوطني بعقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية تحت رئاسة ⁧مجموعة العشرين في السعودية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، عقب النجاح الكبير الذي تحقق للمملكة في قمة العشرين قال فيها: نفخر في سدايا (مركز المعلومات الوطني) باستضافة وتشغيل منظومة الاتصال المرئي المستخدم في القمة، مبيناً أنه إنجاز وطني على مستوى عالمي لحدث تاريخي.

فيما وصف مغردون بـ"تويتر" الإنجاز بغير المستغرب على المنظومة الرقمية بالمملكة التي أثبتت كفاءتها وتميزها رغم الظروف والهجمات الإلكترونية التي حاولت النيل من المملكة.

فمن جانبه، علق المغرد عبدالله البندر قائلاً: رغم الحملات الإعلامية، والهجمات التقنية التي وصلت لأكثر من 2.5 مليون هجمة وتهديد سيبراني استهدف منصات مجموعة العشرين قبل وأثناء انعقادها افتراضياً، وفي زمن استثنائي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، نجحت المملكة بقيادة أهم قمة عالمية.

فيما أكد المغرد منذر آل الشيخ: حملة خلف حملة، ما يقرب من 3 ملايين هجمة سيبرانية، أموال طائلة أنفقت لشراء ذمم، إعلام سخر، مكاتب دعاية وإعلان دُفع لها الكثير؛ من أجل إفشال قمة العشرين... كل ذلك تكسر أمام همة شعب طويق، ونجحت القمة نجاحاً باهراً.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
04:51 PM

"الوقيت": نجاح قمة العشرين فخر لمنظومة الاتصالات وأمن المعلومات بالمملكة

مغردون: إنجاز كبير رغم الهجمات والحملات المضللة

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عبدالله العنزي - الرياض
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عبّر مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت عن فخره واعتزازه بالإنجاز الوطني بعقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية تحت رئاسة ⁧مجموعة العشرين في السعودية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، عقب النجاح الكبير الذي تحقق للمملكة في قمة العشرين قال فيها: نفخر في سدايا (مركز المعلومات الوطني) باستضافة وتشغيل منظومة الاتصال المرئي المستخدم في القمة، مبيناً أنه إنجاز وطني على مستوى عالمي لحدث تاريخي.

فيما وصف مغردون بـ"تويتر" الإنجاز بغير المستغرب على المنظومة الرقمية بالمملكة التي أثبتت كفاءتها وتميزها رغم الظروف والهجمات الإلكترونية التي حاولت النيل من المملكة.

فمن جانبه، علق المغرد عبدالله البندر قائلاً: رغم الحملات الإعلامية، والهجمات التقنية التي وصلت لأكثر من 2.5 مليون هجمة وتهديد سيبراني استهدف منصات مجموعة العشرين قبل وأثناء انعقادها افتراضياً، وفي زمن استثنائي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، نجحت المملكة بقيادة أهم قمة عالمية.

فيما أكد المغرد منذر آل الشيخ: حملة خلف حملة، ما يقرب من 3 ملايين هجمة سيبرانية، أموال طائلة أنفقت لشراء ذمم، إعلام سخر، مكاتب دعاية وإعلان دُفع لها الكثير؛ من أجل إفشال قمة العشرين... كل ذلك تكسر أمام همة شعب طويق، ونجحت القمة نجاحاً باهراً.

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