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"الصحة": تسجيل 1048 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 964 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية

تسجيل 9899 حالة نشطة منها 1333 حرجة

قالت الصحة إن أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركزًا للقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي (964) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968) حالة، يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (65454) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية
سبق

قالت الصحة إن أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركزًا للقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي (964) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968) حالة، يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (65454) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:48 PM

"الصحة": أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية

تسجيل 9899 حالة نشطة منها 1333 حرجة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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قالت الصحة إن أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركزًا للقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي (964) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968) حالة، يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (65454) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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