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جائزة مكة للتميّز تعلن بدء تحكيم أفرع الجائزة الـ9

217 عملاً تقدمت بها الجهات والأفراد لتحقيق الفوز

أعلنت أمانة جائزة مكة للتميّز عن بدء تحكيم 217 عملاً تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة.

وثمّن المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، تفاعُل الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقها طوال 12 عاماً مضت تشجيع العمل المميز والجهد البارز، وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وأوضح أن الجائزة تهدف للوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء، وتشجيع التنافس بين الجهات والأفراد، وتكريم المتميزين، وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة خُصِّصت لتبادل التجارب الناجحة.

ولفت إلى أن الدورة الحالية للجائزة شهدت إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة للمنصة الرقمية للجائزة، التي سيكون لها دور في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم؛ لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت الترشيحات في 9 أفرع تمثلت في: التميز في خدمات الحج والعمرة، والتميز الإداري، والتميز الثقافي، والتميز الاقتصادي، والتميز العمراني، والتميز الاجتماعي، والتميز البيئي، والتميز العلمي والتقني، وفرع التميز الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جائزة مكة للتميّز تعلن بدء تحكيم أفرع الجائزة الـ9
سبق

أعلنت أمانة جائزة مكة للتميّز عن بدء تحكيم 217 عملاً تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة.

وثمّن المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، تفاعُل الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقها طوال 12 عاماً مضت تشجيع العمل المميز والجهد البارز، وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وأوضح أن الجائزة تهدف للوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء، وتشجيع التنافس بين الجهات والأفراد، وتكريم المتميزين، وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة خُصِّصت لتبادل التجارب الناجحة.

ولفت إلى أن الدورة الحالية للجائزة شهدت إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة للمنصة الرقمية للجائزة، التي سيكون لها دور في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم؛ لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت الترشيحات في 9 أفرع تمثلت في: التميز في خدمات الحج والعمرة، والتميز الإداري، والتميز الثقافي، والتميز الاقتصادي، والتميز العمراني، والتميز الاجتماعي، والتميز البيئي، والتميز العلمي والتقني، وفرع التميز الإنساني.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:31 PM

جائزة مكة للتميّز تعلن بدء تحكيم أفرع الجائزة الـ9

217 عملاً تقدمت بها الجهات والأفراد لتحقيق الفوز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت أمانة جائزة مكة للتميّز عن بدء تحكيم 217 عملاً تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة.

وثمّن المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، تفاعُل الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقها طوال 12 عاماً مضت تشجيع العمل المميز والجهد البارز، وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وأوضح أن الجائزة تهدف للوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء، وتشجيع التنافس بين الجهات والأفراد، وتكريم المتميزين، وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة خُصِّصت لتبادل التجارب الناجحة.

ولفت إلى أن الدورة الحالية للجائزة شهدت إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة للمنصة الرقمية للجائزة، التي سيكون لها دور في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم؛ لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت الترشيحات في 9 أفرع تمثلت في: التميز في خدمات الحج والعمرة، والتميز الإداري، والتميز الثقافي، والتميز الاقتصادي، والتميز العمراني، والتميز الاجتماعي، والتميز البيئي، والتميز العلمي والتقني، وفرع التميز الإنساني.

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