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"ميسان" تُسجل أول حالة لمُصاب بفيروس "كورونا".. "طبيب عربي"

قادم من تركيا وعزل نفسه منزلياً وظهرت عليه الأعراض

سجلت محافظة ميسان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لطبيب مقيم من جنسية عربية، يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا، وعزل نفسه عزلاً منزلياً، وبعد مرور 14 يوماً ظهرت عليه الأعراض، لحين أن تم أخذ العينات عليه، وأثبتت تأكيد إصابته بالفيروس، وتم تحويله ليل البارحة للعزل الصحي بمجمع الملك فيصل بالطائف.

وكان تحديث وزارة الصحة لبيانات الإصابة بالفيروس اليوم السبت، قد أكد تسجيل تلك الإصابة بمحافظة ميسان، فيما علمت "سبق" أن المستشفى سيعمد إلى إجراء استقصاء وبائي؛ لمعرفة المخالطين للطبيب المُصاب، ومن بينهم أسرته؛ لكونهم قيد الاشتباه لحين أخذ العينات منهم، وتأكيد إصابتهم بالفيروس من عدمه.

الطائف محافظة ميسان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ميسان" تُسجل أول حالة لمُصاب بفيروس "كورونا".. "طبيب عربي"
سبق

سجلت محافظة ميسان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لطبيب مقيم من جنسية عربية، يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا، وعزل نفسه عزلاً منزلياً، وبعد مرور 14 يوماً ظهرت عليه الأعراض، لحين أن تم أخذ العينات عليه، وأثبتت تأكيد إصابته بالفيروس، وتم تحويله ليل البارحة للعزل الصحي بمجمع الملك فيصل بالطائف.

وكان تحديث وزارة الصحة لبيانات الإصابة بالفيروس اليوم السبت، قد أكد تسجيل تلك الإصابة بمحافظة ميسان، فيما علمت "سبق" أن المستشفى سيعمد إلى إجراء استقصاء وبائي؛ لمعرفة المخالطين للطبيب المُصاب، ومن بينهم أسرته؛ لكونهم قيد الاشتباه لحين أخذ العينات منهم، وتأكيد إصابتهم بالفيروس من عدمه.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:07 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:10 PM

"ميسان" تُسجل أول حالة لمُصاب بفيروس "كورونا".. "طبيب عربي"

قادم من تركيا وعزل نفسه منزلياً وظهرت عليه الأعراض

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
15,304

سجلت محافظة ميسان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لطبيب مقيم من جنسية عربية، يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا، وعزل نفسه عزلاً منزلياً، وبعد مرور 14 يوماً ظهرت عليه الأعراض، لحين أن تم أخذ العينات عليه، وأثبتت تأكيد إصابته بالفيروس، وتم تحويله ليل البارحة للعزل الصحي بمجمع الملك فيصل بالطائف.

وكان تحديث وزارة الصحة لبيانات الإصابة بالفيروس اليوم السبت، قد أكد تسجيل تلك الإصابة بمحافظة ميسان، فيما علمت "سبق" أن المستشفى سيعمد إلى إجراء استقصاء وبائي؛ لمعرفة المخالطين للطبيب المُصاب، ومن بينهم أسرته؛ لكونهم قيد الاشتباه لحين أخذ العينات منهم، وتأكيد إصابتهم بالفيروس من عدمه.

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