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العراق يسجل 1115 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 13481 حالة

شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد, مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 13481 إصابة مؤكدة.

وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار ونينوي.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 370 حالة, فيما تم تسجيل 386 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5572 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات إلى اليوم 7539, منهم 75 يرقدون في غرف العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 1115 إصابة جديدة بكورونا
سبق

شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد, مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 13481 إصابة مؤكدة.

وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار ونينوي.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 370 حالة, فيما تم تسجيل 386 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5572 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات إلى اليوم 7539, منهم 75 يرقدون في غرف العناية المركزة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
05:48 PM

العراق يسجل 1115 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 13481 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد, مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 13481 إصابة مؤكدة.

وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار ونينوي.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 370 حالة, فيما تم تسجيل 386 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5572 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات إلى اليوم 7539, منهم 75 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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