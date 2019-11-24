"الزعيم" كبير آسيا.. حقق نجمته السابعة

نجح فريق الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة للمرة الأولى، والسابعة في تاريخه.

ويُعتبر فريق الهلال الكروي الأول رقمًا صعبًا في تاريخ آسيا؛ إذ يعد أكثر فريق آسيوي حقق بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وذلك بعد أن حقق 7 بطولات آسيوية بـ"مختلف المسميات"؛ إذ حقق الهلال كأس آسيا للأندية أبطال الدوري "مرتين"، وكأس آسيا للأندية أبطال الكأس "مرتين"، وكأس السوبر الآسيوي "مرتين"، واليوم حقق لقب دوري أبطال آسيا.

"سبق" تسلط الضوء في هذا التقرير على تاريخ الهلال المرصع بالذهب في بطولة آسيا:

1- كأس آسيا للأندية أبطال الدوري: بدأ الهلال مشواره في البطولة بمواجهة الجهراء الكويتي ذهابًا وإيابًا، وكسب الهلال المواجهتين بنتيجة واحدة 2 – 0؛ ليتأهل الهلال إلى النهائيات المجمعة التي أقيمت في الدوحة عام 1991م.

وواجه الهلال فريقَي بيونج يانج الكوري الجنوبي والاستقلال الإيراني، وكسبهما بنتيجة 2 – 0 و1 – 0 على التوالي؛ ليتأهل إلى دور الأربعة، وفيه واجه الشباب الإماراتي، وكسبه 1 – 0.

وفي المباراة النهائية لعب الهلال أمام الاستقلال الإيراني، وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية 1 – 1؛ ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، ويكسبها الهلال بنتيجة 4 – 2.

2- كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس: لعب الهلال أمام العربي الكويتي ذهابًا وإيابًا، وخسر الذهاب في الكويت 0 – 1؛ ليلعب الطرفان إيابًا في الرياض، ويكسب الهلال النتيجة 6 – 0. وتأهل الهلال إلى الدور الثاني، وكسب النصر العماني ذهابًا في الرياض 5 – 0 قبل أن ينسحب الفريق العماني، وتلغى مباراة الإياب؛ ليتأهل الهلال إلى دور الأربعة الذي أُقيم في الرياض، وكسبه الهلال بركلات الترجيح 6 – 5. وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية ليواجه فريق ناغويا الياباني، ويكسب الهلال المباراة بنتيجة 3 – 1؛ ليتوج باللقب الثاني آسيويًّا في تاريخه عام 1997م.

3- كأس السوبر الآسيوي: لعب الهلال كأس السوبر عام 1997. وأُقيمت البطولة بنظام الذهاب والإياب بين بطل كأس الدوري وبطل كأس الكؤوس، ولعب الهلال أمام بوهانج الكوري الجنوبي في الرياض، وكسب اللقاء 1 – 0، وتعادل الطرفان في كوريا 1 – 1.

4- كأس آسيا للأندية أبطال الدوري: لعب الهلال الدور الأول عام 2000 أمام فريق السد القطري، وكسبه ذهابا 1 – 0، وإيابًا 2 – 1. وتأهل الهلال لدور غرب آسيا، وأُقيمت المباريات في الرياض بنظام المجموعات، وجاءت نتائجها كالآتي:

الهلال x الشرطة العراقي (1 – 0)، الهلال x ارتش الكازاخستاني (2 - 0)، الهلال x بيروزي الإيراني (0 – 0)؛ ليتأهل الهلال إلى الأدوار النهائية التي أقيمت في الرياض، فيها كسب الهلال سامسونج الكوري 1 – 0 في دور الأربعة قبل أن يتغلب على جابليو الياباني في النهائي بنتيجة 3 –2 .

5- كأس السوبر الآسيوي: حقق فريق الهلال كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه، والبطولة الآسيوية الخامسة، وذلك عندما واجه فريق شيميزو الياباني في اليابان، وكسبه 2 – 1، وفي الرياض تعادل الطرفان 1 –1 .

6- كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس: حقق فريق الهلال اللقب السادس في تاريخه، وذلك عام 2002؛ إذ لعب الدور الأول أمام فريق تشرين السوري في سوريا، وكسبه الهلال بنتيجة 3 – 2، وفي الرياض تعادل الطرفان 1 – 1. وتأهل الهلال إلى الدور الثاني، وفيه واجه نظيره الأقصى الفلسطيني في مباراتين، أُقيمتا بالرياض، وكسب الهلال اللقاءين بنتيجة 5 – 0 و2 – 1؛ ليتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي، وفيه واجه فريق ريجاردز الطاجكستاني، وكسبه 2 – 0 و3 – 0؛ وتأهل الهلال إلى الدور النهائي، وكسب السد القطري 1 – 0 في نصف النهائي؛ ليتأهل إلى المباراة النهائية؛ ويواجه هيونداي شنج الكوري الجنوبي، ويكسبه بنتيجة 2 – 1؛ ليحقق البطولة الآسيوية السادسة.

7- دوري أبطال آسيا: حقق الأزرق اللقب ظهر اليوم بعد أن تجاوز دور المجموعات متصدرًا، الذي ضم أندية (الدحيل القطري والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني)، وفاز على العين والاستقلال ذهابًا وإيابًا، وكسب الدحيل ذهابًا، وتعادل إيابًا.

وفي الأدوار الإقصائية تجاوز الأهلي، ثم الاتحاد، فالسد القطري؛ ليواجه أوراوا في المباراة النهائية، ويكسبه ذهابًا 1-0 وإيابا 2-0.