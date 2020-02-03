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القيادة تقدّم التعازي لأسرة "الفراج" بوفاة والدهم

ذوو الفقيد أعربوا عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة

تلقى سليمان بن محمد الفراج وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت أحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة والدهم الشيخ محمد بن حمد الفراج والدعاء له بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
وتلقى "سليمان" وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم سليمان الفراج وأشقاؤه وشقيقاته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قيادة الوطن تجاه مواطنيها والتي تبرهن على مدى الحرص على مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.

خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

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القيادة تقدّم التعازي لأسرة "الفراج" بوفاة والدهم
سبق

تلقى سليمان بن محمد الفراج وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت أحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة والدهم الشيخ محمد بن حمد الفراج والدعاء له بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
وتلقى "سليمان" وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم سليمان الفراج وأشقاؤه وشقيقاته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قيادة الوطن تجاه مواطنيها والتي تبرهن على مدى الحرص على مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
05:59 PM

القيادة تقدّم التعازي لأسرة "الفراج" بوفاة والدهم

ذوو الفقيد أعربوا عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى سليمان بن محمد الفراج وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت أحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة والدهم الشيخ محمد بن حمد الفراج والدعاء له بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
وتلقى "سليمان" وأشقاؤه وشقيقاته برقية عزاء مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم سليمان الفراج وأشقاؤه وشقيقاته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قيادة الوطن تجاه مواطنيها والتي تبرهن على مدى الحرص على مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.

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