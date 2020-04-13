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"مدني نجران" يدعو لتوخي الحذر نتيجة استمرار الأمطار

أوصى الجميع بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات استمرار هطول الأمطار على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشددت على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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"مدني نجران" يدعو لتوخي الحذر نتيجة استمرار الأمطار
سبق

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات استمرار هطول الأمطار على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشددت على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:23 PM

"مدني نجران" يدعو لتوخي الحذر نتيجة استمرار الأمطار

أوصى الجميع بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات استمرار هطول الأمطار على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشددت على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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