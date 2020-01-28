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"العنقري" يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى جنوب إفريقيا

التقى رئيس البلاد ونقل تحيات خادم الحرمين وولي عهده

قدم السفير سلطان بن عبدالله العنقري، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال استقباله من قبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في المقر الرسمي لفخامته.


وتفصيلاً، نقل السفير العنقري لفخامته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ فيما طلب فخامته من السفير العنقري نقل تحياته وتحيات الشعب الجنوب إفريقي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن تمنياته الخالصة للسفير العنقري بالتوفيق والنجاح في مهامه، في حين أكد السفير العنقري حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.

جنوب أفريقيا سفير خادم الحرمين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

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"العنقري" يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى جنوب إفريقيا
سبق

قدم السفير سلطان بن عبدالله العنقري، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال استقباله من قبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في المقر الرسمي لفخامته.


وتفصيلاً، نقل السفير العنقري لفخامته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ فيما طلب فخامته من السفير العنقري نقل تحياته وتحيات الشعب الجنوب إفريقي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن تمنياته الخالصة للسفير العنقري بالتوفيق والنجاح في مهامه، في حين أكد السفير العنقري حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:31 PM

"العنقري" يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى جنوب إفريقيا

التقى رئيس البلاد ونقل تحيات خادم الحرمين وولي عهده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم السفير سلطان بن عبدالله العنقري، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال استقباله من قبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في المقر الرسمي لفخامته.


وتفصيلاً، نقل السفير العنقري لفخامته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ فيما طلب فخامته من السفير العنقري نقل تحياته وتحيات الشعب الجنوب إفريقي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن تمنياته الخالصة للسفير العنقري بالتوفيق والنجاح في مهامه، في حين أكد السفير العنقري حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.

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