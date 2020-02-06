قُتل وجُرح العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران الجيش الوطني اليمني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، في محافظة الجوف. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في منطقة المحزمات القريبة من سلسلة جبال الجرشب المحاذية لجبال يام، المطلّة على مديرية مجزر التابعة لمأرب. وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا بنيران الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف. وبيّن المصدر أن طيران التحالف شنّ ثلاث غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات للميليشيات في ذات الجبهة، وأصابت أهدافها بدقة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المكان. في سياق متصل، أحبط الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيا في جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب، سقط فيها قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا.

سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في مواجهات بالجوف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-06 قُتل وجُرح العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران الجيش الوطني اليمني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، في محافظة الجوف.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في منطقة المحزمات القريبة من سلسلة جبال الجرشب المحاذية لجبال يام، المطلّة على مديرية مجزر التابعة لمأرب.



وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا بنيران الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف.



وبيّن المصدر أن طيران التحالف شنّ ثلاث غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات للميليشيات في ذات الجبهة، وأصابت أهدافها بدقة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المكان.



في سياق متصل، أحبط الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيا في جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب، سقط فيها قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441 05:23 PM

سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في مواجهات بالجوف مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا





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قُتل وجُرح العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، بنيران الجيش الوطني اليمني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، في محافظة الجوف.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في منطقة المحزمات القريبة من سلسلة جبال الجرشب المحاذية لجبال يام، المطلّة على مديرية مجزر التابعة لمأرب.



وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا بنيران الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف.



وبيّن المصدر أن طيران التحالف شنّ ثلاث غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات للميليشيات في ذات الجبهة، وأصابت أهدافها بدقة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المكان.



في سياق متصل، أحبط الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيا في جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب، سقط فيها قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا.