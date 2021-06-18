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"جود الإسكان" تقدّم مساهمات تجاوزت قيمتها نصف مليار ريال

بهدف توفير المسكن الملائم للأسر السعودية الأشد احتياجاً

أعلنت منصة "جود الإسكان" تجاوز قيمة المساهمات الخيرية المُقدمة عبر المنصّة ضمن مساري دعم توفير السكن ودعم الإيجار أكثر من 506 ملايين ريال؛ بهدف توفير المسكن الملائم للأسر السعودية الأشد احتياجاً، في إطار المشاركة المجتمعية التي شملت الأفراد والمنظمات، وبإجراءات آلية اتسمت بالشفافية والدقة في تقديم المساهمات الخيرية.

وتمكنت منصة "جود الإسكان" ضمن مسار دعم توفير السكن من توفير أكثر من 1600 مسكن للأسر من فئة الأشد احتياجاً، كما تم دفع الإيجار عن أكثر من 4400 أسرة ضمن مسار دعم الإيجار، وذلك بدعم عدد من الجهات العامة والخاصة ومشاركة جميع أفراد المجتمع، ما يشكل صورة من صور التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.

وسجّلت المنصة منذ تأسيسها حضوراً فاعلاً غير مسبوق في التكاتف الاجتماعي، من خلال مساهمات المؤسسات والأفراد التي استفاد منها أكثر من 27 ألف شخص من أفراد الأسر المستفيدة، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، من بينها 589 أسرة حصلت على منزلها خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي إنجازات "جود الإسكان" كثمرة للشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات في العمل الخيري والتنموي، والتي تظهر نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده ضمن عمل إلكتروني لتوجيه الدعم لمستحقيه بنموذج عمل مبتكر وأنشطة متنوعة تسهل تقديم ووصول المساهمات لمستحقيها بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.

وأسهمت الشراكة بين القطاعات الرئيسة "القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي"، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة.

وترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال ومن وسمو ولي عهده الأمين قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جود الإسكان" تقدّم مساهمات تجاوزت قيمتها نصف مليار ريال
سبق

أعلنت منصة "جود الإسكان" تجاوز قيمة المساهمات الخيرية المُقدمة عبر المنصّة ضمن مساري دعم توفير السكن ودعم الإيجار أكثر من 506 ملايين ريال؛ بهدف توفير المسكن الملائم للأسر السعودية الأشد احتياجاً، في إطار المشاركة المجتمعية التي شملت الأفراد والمنظمات، وبإجراءات آلية اتسمت بالشفافية والدقة في تقديم المساهمات الخيرية.

وتمكنت منصة "جود الإسكان" ضمن مسار دعم توفير السكن من توفير أكثر من 1600 مسكن للأسر من فئة الأشد احتياجاً، كما تم دفع الإيجار عن أكثر من 4400 أسرة ضمن مسار دعم الإيجار، وذلك بدعم عدد من الجهات العامة والخاصة ومشاركة جميع أفراد المجتمع، ما يشكل صورة من صور التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.

وسجّلت المنصة منذ تأسيسها حضوراً فاعلاً غير مسبوق في التكاتف الاجتماعي، من خلال مساهمات المؤسسات والأفراد التي استفاد منها أكثر من 27 ألف شخص من أفراد الأسر المستفيدة، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، من بينها 589 أسرة حصلت على منزلها خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي إنجازات "جود الإسكان" كثمرة للشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات في العمل الخيري والتنموي، والتي تظهر نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده ضمن عمل إلكتروني لتوجيه الدعم لمستحقيه بنموذج عمل مبتكر وأنشطة متنوعة تسهل تقديم ووصول المساهمات لمستحقيها بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.

وأسهمت الشراكة بين القطاعات الرئيسة "القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي"، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة.

وترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال ومن وسمو ولي عهده الأمين قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
02:33 PM

"جود الإسكان" تقدّم مساهمات تجاوزت قيمتها نصف مليار ريال

بهدف توفير المسكن الملائم للأسر السعودية الأشد احتياجاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منصة "جود الإسكان" تجاوز قيمة المساهمات الخيرية المُقدمة عبر المنصّة ضمن مساري دعم توفير السكن ودعم الإيجار أكثر من 506 ملايين ريال؛ بهدف توفير المسكن الملائم للأسر السعودية الأشد احتياجاً، في إطار المشاركة المجتمعية التي شملت الأفراد والمنظمات، وبإجراءات آلية اتسمت بالشفافية والدقة في تقديم المساهمات الخيرية.

وتمكنت منصة "جود الإسكان" ضمن مسار دعم توفير السكن من توفير أكثر من 1600 مسكن للأسر من فئة الأشد احتياجاً، كما تم دفع الإيجار عن أكثر من 4400 أسرة ضمن مسار دعم الإيجار، وذلك بدعم عدد من الجهات العامة والخاصة ومشاركة جميع أفراد المجتمع، ما يشكل صورة من صور التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.

وسجّلت المنصة منذ تأسيسها حضوراً فاعلاً غير مسبوق في التكاتف الاجتماعي، من خلال مساهمات المؤسسات والأفراد التي استفاد منها أكثر من 27 ألف شخص من أفراد الأسر المستفيدة، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، من بينها 589 أسرة حصلت على منزلها خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي إنجازات "جود الإسكان" كثمرة للشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات في العمل الخيري والتنموي، والتي تظهر نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده ضمن عمل إلكتروني لتوجيه الدعم لمستحقيه بنموذج عمل مبتكر وأنشطة متنوعة تسهل تقديم ووصول المساهمات لمستحقيها بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.

وأسهمت الشراكة بين القطاعات الرئيسة "القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي"، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة.

وترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال ومن وسمو ولي عهده الأمين قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان" الخيرية.

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