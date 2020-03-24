النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السنابيون" الذين اختفوا.. الإعلام الحقيقي يُبرز جهود "منع التجول" ويرصد مخالفيه

فيما رصدت جولة ميدانية لـ"سبق" تحرير عقوبات على أشخاص مخالفين بـ"أعذار واهية"

في الوقت الذي بدأت فيه الجهات الأمنية بمختلف المناطق، منع التجول ابتداء من السابعة مساء أمس وحتى الساعة السادسة، صباح اليوم الثلاثاء، حررت العديد من المخالفات لأشخاص قاموا بمخالفة التعليمات الصادرة بأعذار تعتبر واهية وغير مقبولة.

وتفصيلًا؛ فإن ما جاء في الأمر الكريم الصادر، مُوَضّح به مَن يُستثنى من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد ابتداء من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

ورصدت "سبق" في جولة ميدانية "رجال الأمن" وهم يصدرون مخالفات للأشخاص الذين خالفوا قرار منع التجول مساء أمس بأعذار لم تَشفع لهم من إيقاع العقوبة بحقهم.

وحول هذا الموضوع؛ فقد أكد التوجيه الكريم استثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وبذلك تعتبر الاجتهادات الشخصية من أصحاب الحسابات على تطبيق "سناب شات" ممن يصفون أنفسهم بالإعلاميين وهم لا يمثلون جهة إعلامية رسمية معتمَدة لدى وزارة الإعلام، مرفوضة وغير مقبولة لدى رجال الأمن المكلفين بمنع التجول في الأوقات المحددة، ويعتبر الخروج في هذه الحالة مخالفة صريحة.

وكان أشخاص في أوقات سابقة، يتسابقون على تطبيق "سناب شات" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بمسميات فردية أو قبلية لبرنامج التطبيق، يستعرضون جهود رجال الأمن في بعض المناسبات الوطنية وغيرها بمبدأ أن المعلومة للجميع، والآن في هذه الأيام يختلف الأمر تمامًا ويتعرض المخالف للمحاسبة وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من غرامة مالية تقدر قيمتها بـ10 آلاف ريال، وكذلك السجن بمدة لا تزيد على 20 يومًا.

يشار إلى أن الجهات الإعلامية الرسمية تعمل بتنسيق مسبق مع القطاعات الأمنية لتغطية الجهود المبذولة ورصد الصور من أرض الواقع.

حظر التجول الجهات الأمنية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السنابيون" الذين اختفوا.. الإعلام الحقيقي يُبرز جهود "منع التجول" ويرصد مخالفيه
سبق

في الوقت الذي بدأت فيه الجهات الأمنية بمختلف المناطق، منع التجول ابتداء من السابعة مساء أمس وحتى الساعة السادسة، صباح اليوم الثلاثاء، حررت العديد من المخالفات لأشخاص قاموا بمخالفة التعليمات الصادرة بأعذار تعتبر واهية وغير مقبولة.

وتفصيلًا؛ فإن ما جاء في الأمر الكريم الصادر، مُوَضّح به مَن يُستثنى من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد ابتداء من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

ورصدت "سبق" في جولة ميدانية "رجال الأمن" وهم يصدرون مخالفات للأشخاص الذين خالفوا قرار منع التجول مساء أمس بأعذار لم تَشفع لهم من إيقاع العقوبة بحقهم.

وحول هذا الموضوع؛ فقد أكد التوجيه الكريم استثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وبذلك تعتبر الاجتهادات الشخصية من أصحاب الحسابات على تطبيق "سناب شات" ممن يصفون أنفسهم بالإعلاميين وهم لا يمثلون جهة إعلامية رسمية معتمَدة لدى وزارة الإعلام، مرفوضة وغير مقبولة لدى رجال الأمن المكلفين بمنع التجول في الأوقات المحددة، ويعتبر الخروج في هذه الحالة مخالفة صريحة.

وكان أشخاص في أوقات سابقة، يتسابقون على تطبيق "سناب شات" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بمسميات فردية أو قبلية لبرنامج التطبيق، يستعرضون جهود رجال الأمن في بعض المناسبات الوطنية وغيرها بمبدأ أن المعلومة للجميع، والآن في هذه الأيام يختلف الأمر تمامًا ويتعرض المخالف للمحاسبة وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من غرامة مالية تقدر قيمتها بـ10 آلاف ريال، وكذلك السجن بمدة لا تزيد على 20 يومًا.

يشار إلى أن الجهات الإعلامية الرسمية تعمل بتنسيق مسبق مع القطاعات الأمنية لتغطية الجهود المبذولة ورصد الصور من أرض الواقع.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:40 AM

"السنابيون" الذين اختفوا.. الإعلام الحقيقي يُبرز جهود "منع التجول" ويرصد مخالفيه

فيما رصدت جولة ميدانية لـ"سبق" تحرير عقوبات على أشخاص مخالفين بـ"أعذار واهية"

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
2,114

في الوقت الذي بدأت فيه الجهات الأمنية بمختلف المناطق، منع التجول ابتداء من السابعة مساء أمس وحتى الساعة السادسة، صباح اليوم الثلاثاء، حررت العديد من المخالفات لأشخاص قاموا بمخالفة التعليمات الصادرة بأعذار تعتبر واهية وغير مقبولة.

وتفصيلًا؛ فإن ما جاء في الأمر الكريم الصادر، مُوَضّح به مَن يُستثنى من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد ابتداء من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

ورصدت "سبق" في جولة ميدانية "رجال الأمن" وهم يصدرون مخالفات للأشخاص الذين خالفوا قرار منع التجول مساء أمس بأعذار لم تَشفع لهم من إيقاع العقوبة بحقهم.

وحول هذا الموضوع؛ فقد أكد التوجيه الكريم استثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وبذلك تعتبر الاجتهادات الشخصية من أصحاب الحسابات على تطبيق "سناب شات" ممن يصفون أنفسهم بالإعلاميين وهم لا يمثلون جهة إعلامية رسمية معتمَدة لدى وزارة الإعلام، مرفوضة وغير مقبولة لدى رجال الأمن المكلفين بمنع التجول في الأوقات المحددة، ويعتبر الخروج في هذه الحالة مخالفة صريحة.

وكان أشخاص في أوقات سابقة، يتسابقون على تطبيق "سناب شات" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بمسميات فردية أو قبلية لبرنامج التطبيق، يستعرضون جهود رجال الأمن في بعض المناسبات الوطنية وغيرها بمبدأ أن المعلومة للجميع، والآن في هذه الأيام يختلف الأمر تمامًا ويتعرض المخالف للمحاسبة وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من غرامة مالية تقدر قيمتها بـ10 آلاف ريال، وكذلك السجن بمدة لا تزيد على 20 يومًا.

يشار إلى أن الجهات الإعلامية الرسمية تعمل بتنسيق مسبق مع القطاعات الأمنية لتغطية الجهود المبذولة ورصد الصور من أرض الواقع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,559
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,031
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,575

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة