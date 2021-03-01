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9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

منها الجامعة ومستشفى الملك عبدالعزيز والصالة الرياضية

أطلقت صحة الطائف، اليوم، 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف، أن المراكز تشمل: جامعة الطائف، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، ومركزَيْن في محافظات الجنوب، ومستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام، و4 مراكز في محافظات الشمال، ومستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى المويه، إضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف
سبق

أطلقت صحة الطائف، اليوم، 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف، أن المراكز تشمل: جامعة الطائف، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، ومركزَيْن في محافظات الجنوب، ومستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام، و4 مراكز في محافظات الشمال، ومستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى المويه، إضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:10 AM
اخر تعديل
01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:49 AM

9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

منها الجامعة ومستشفى الملك عبدالعزيز والصالة الرياضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
367

أطلقت صحة الطائف، اليوم، 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف، أن المراكز تشمل: جامعة الطائف، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، ومركزَيْن في محافظات الجنوب، ومستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام، و4 مراكز في محافظات الشمال، ومستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى المويه، إضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

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