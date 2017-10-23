المملكة ترحب ببيان مجلس الأمن المندّد بهجمات الحوثي الإرهابية على أراضيها ومنشآتها المدنية

يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها الأعضاء لأزمة اليمن وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً

صدر اليوم عن وزارة الخارجية البيان التالي:

ترحب وتثمّن حكومة المملكة العربية السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، الذي ندّد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.

إن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابيّة دعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

وفي هذا الصدد تتقدم حكومة المملكة العربية السعودية، بالشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن لإصدار هذا البيان، الذي جاء في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله من دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح مساعي المملكة، التي عبّرت عنها في مبادرتها المعلنة بتاريخ 22 مارس 2021م لإنهاء أزمة اليمن، وتتوافق مع الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.