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"الجبير" و"آل خليفة" يؤكدان على أهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة وتدخلاتها العدائية

عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين السعودية والبحرين

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية في مملكة البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، جلسة مباحثات ثنائية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها آل خليفة للمملكة.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين والشراكة القائمة وسبل تعزيزها، كما تطرقت للأوضاع في المنطقة والمستجدات الراهنة، وأهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها العدائية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب وداعميه ومن يعملون على نشر خطاب الكراهية.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بوزارة الخارجية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي.

كما حضرها من الجانب البحريني، الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، والوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية يوسف محمد جميل، ومدير إدارة المراسم والمؤتمرات حسن رياض الزياني، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون حسن إبراهيم صالح.

شاهد .. الجبير في مقدمة مستقبلي خالد بن أحمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" و"آل خليفة" يؤكدان على أهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة وتدخلاتها العدائية
سبق

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية في مملكة البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، جلسة مباحثات ثنائية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها آل خليفة للمملكة.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين والشراكة القائمة وسبل تعزيزها، كما تطرقت للأوضاع في المنطقة والمستجدات الراهنة، وأهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها العدائية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب وداعميه ومن يعملون على نشر خطاب الكراهية.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بوزارة الخارجية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي.

كما حضرها من الجانب البحريني، الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، والوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية يوسف محمد جميل، ومدير إدارة المراسم والمؤتمرات حسن رياض الزياني، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون حسن إبراهيم صالح.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
06:17 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:57 PM

"الجبير" و"آل خليفة" يؤكدان على أهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة وتدخلاتها العدائية

عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين السعودية والبحرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية في مملكة البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، جلسة مباحثات ثنائية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها آل خليفة للمملكة.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين والشراكة القائمة وسبل تعزيزها، كما تطرقت للأوضاع في المنطقة والمستجدات الراهنة، وأهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها العدائية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب وداعميه ومن يعملون على نشر خطاب الكراهية.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بوزارة الخارجية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي.

كما حضرها من الجانب البحريني، الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، والوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية يوسف محمد جميل، ومدير إدارة المراسم والمؤتمرات حسن رياض الزياني، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون حسن إبراهيم صالح.

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