بدون نقاط.. موسم الطائف يستذكر بداية الأبجدية بتصريح الـ70 فعالية

عبر بيان أصدره سوق عكاظ و"سبق" تنشره كما هو

استعاد سوق عكاظ تاريخ الأبجدية عبر بيان أصدره بدون نقاط، و"سبق" تنشره على الشكل التالي:

ٮسهد مطلع سهر اغسطس الٯادم، اںطلاٯ ڡعالٮاٮ موسم الطاىڡ صمں مواسم السعودٮه، ٮحٮ سعار "عٮر حو"، والدى سٮحٮصىه مدٮىه الطاىڡ عرٮ المملكه العرٮٮه السعودٮه، وٮإسراڡ ودعم مں الهٮده العامه للسٮاحه والٮراٮ، حٮٮ سٮسهد موسم الطاىڡ العدٮد مں الڡعالٮاٮ المحٮلڡه والمٮىوعه والٮى ٮاٮى مں الاصاله الٮارٮحٮه، والطٮٮعه الحغراڡٮه، والمراٮا المٮعدده لمدٮىه الطاىڡ.

كما سٮسمل موسم الطاىڡ على اكٮر مں 70 ڡعالٮه مٮىوعه، ٮٮورع على 4 ملٮٯٮاٮ رىٮسٮه، هى: سوٯ عكاط، ومهرحاں ولى العهد للهحں، وٯرٮه ورد، وساده الٮٮد، حٮٮ سٮٮصمں كل ملٮٯى العدٮد مں الڡعالٮاٮ الٮارٮحٮه، والڡںٮه، والٮٯاڡٮه، والٮىاڡسٮه، الٮى سٮٮمكں روار موسم الطاىڡ مں الاسٮمٮاع ٮها، مع عواىلهم، وٮمحٮلڡ سراىحهم، والٮى سٮكوں مهٮاه ومحهره لهم ٮكل الاحٮٮاحاٮ والمٮطلٮاٮ وعلى حاهرٮه عالٮه؛ لاسٮٯٮالهم طوال 30 ٮوماً، طٮله سهر اغسطس.

كما ٮمٮار موسم الطاىڡ ٮوحود ٮىوع ڡى الڡعالٮاٮ والاىسطه، حٮٮ ٮلٮى الحواںٮ الٮارٮحٮه والٮٯاڡٮه ٮسكل كٮٮر وٮعدد ٮحاور 30 ڡعالٮه ڡى سوٯ عكاط، ٮصمںٮ مساركه 11 دوله عرٮٮه ڡى حى العرٮ، وكدلك اسٮمرار كرىڡال السعر الدى اسٮهر ٮه سوٯ عكاط، ڡى مساٮٯه ساعر عكاط، ولٮالى الطرٮ الاصٮل، ڡى حوٍ ٮڡاعلى ٮٮعٮ الٮارٮح العرٮى مں حدٮد وٮسكل اسٮٮىاىى.

كما سٮسهد الموسم مهرحاں ولى العهد للهحں وٮعدد ڡعالٮاٮ مصاحٮه للمهرحاں ٮحاور 25 ڡعالٮه، ٮٮىوع ٮٮں السوٯ السعٮى، والڡىوں الٮسكٮلٮه، ومدٮىه السٮرك، والعدٮد مں الڡعالٮاٮ والٮٯںٮاٮ الحدٮٮه المصاحٮه للمهرحاں، كما ٮعطى موسم الطاىڡ الطٮٮعه الحلاٮه، والمعالم الحغراڡٮه الٮى ٮمٮر مںطٯه الطاىڡ، ودلك مں حلال ڡعالٮاٮ ٯرٮه ورد وٮاكٮر 11 ڡعالٮه ٮسمل، مٮحڡا ومعرصا للورد الطاىڡى، ومحٮٮرا للورد، وطرٮٯ الڡں، وحاده الڡواكه وغٮرها مں الڡعالٮاٮ والدوراٮ الٮدرٮٮٮه المٮحصصه ڡى صىاعه العطور.

اٮصا سٮٮصمں الموسم ڡعالٮاٮ ٮىاڡسٮه لٮسلٯ الحٮال ڡى مدٮىه الطاىڡ، ٮحٮ مسمى ساده الٮٮد، والدى ٮٯدم ٮحرٮه اسٮٮىاىٮه لعساٯ رٮاصه الهاٮكىٯ لٮٮعرڡوا على اٮرر مرٮڡعاٮ المدٮىه ڡى الهدا والسڡا، وٮاكٮر مں 5 ڡعالٮاٮ مصاحٮه، ٮسٮهدڡ محٮى الإٮاره والحماس.

الحدٮر ٮالدكر اں موسم الطاىڡ ٮعد اداه اسٮراٮٮحٮه لٮطوٮر المٮراٮ السٮاحٮه الٮى ٮملكها مدٮىه الطاىڡ، وٮعٮٮر محٯٯاً لعدد مں الاهداڡ الٮى ٮحدم سٮاٮ الوطں العالى ٮسكل عام وٮٮٮح لهم الڡرصه لدحول عالم الاٯٮصاد والمال لٮودى الكوادر السٮاٮٮه دورها صمں مىطومه اٯٮصادٮه ٮٮرى السٮاحه السعودٮه وٮدعم اهداڡ روٮه المملكه 2030م.

وٮٮمٮل اهداڡ الموسم ڡى دعم ٯطاع رٮاده الاعمال الدى ٮصم العدٮد مں المواطںٮں اصحاٮ المسارٮع الصغٮره والمٮوسطه، والراغٮٮں ڡى اسٮٮمار ڡرص الٮعاوں الٮى ٮٯدمها موسم الطاىڡ ڡى الٯطاعاٮ الحٮوٮه الداعمه لٯطاع السٮاحه، وٮسعى لٮوڡٮر ٯطاع واسع مں ڡرص العمل الموسمٮه وڡرص الٮطوع للسٮاٮ مں حلال إعطاىهم الڡرصه الكامله ڡى الدحول والاسٮڡاده مں هده الوطاىڡ، الٮى سٮىعكس علٮهم وعلى عواىلهم ٮالىڡع والڡاىده.