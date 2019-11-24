حذّرت #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة، من حدوث غزو متوقع من أسراب #الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا، وتشير إلى أنها تواصل أعمالها في المكافحة. وأشارت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن فِرَق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة بالمرصاد. وأكدت أن أعمال المكافحة مستمرة للقضاء عليها والحد من انتشارها.

البيئة تحذّر من غزو متوقع للجراد على هذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24 حذّرت #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة، من حدوث غزو متوقع من أسراب #الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا، وتشير إلى أنها تواصل أعمالها في المكافحة.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن فِرَق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة بالمرصاد.

وأكدت أن أعمال المكافحة مستمرة للقضاء عليها والحد من انتشارها.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 11:20 AM

البيئة تحذّر من غزو متوقع للجراد على هذه المناطق الوزارة أكدت أن أعمال المكافحة مستمرة للقضاء عليها





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حذّرت #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة، من حدوث غزو متوقع من أسراب #الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا، وتشير إلى أنها تواصل أعمالها في المكافحة.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن فِرَق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة بالمرصاد.

وأكدت أن أعمال المكافحة مستمرة للقضاء عليها والحد من انتشارها.