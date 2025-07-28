روسيا تزود الصين بمعدات إنتاج الوقود النووي وتحسين التشغيل الذاتي

"غريغوريف": قمنا بتوطين تصنيع الوقود المستخدم في محطة "تيانوان"

قامت شركة "تفيل" التابعة لشركة روساتوم الروسية، المنفذة لمشروع الضبعة في مصر، بتسليم شحنة من المعدات الروسية لتصنيع الوقود النووي بمصنع ييبين (مقاطعة سيتشوان) في الصين، التابع للمؤسسة الوطنية النووية الصينية.

وقال نائب الرئيس الأول للتجارة والأعمال الدولية في شركة "تفيل"، أوليغ غريغوريف: إن الشركة تعمل باستمرار مع الشركاء الصينيين في مشاريع لتصنيع الوقود النووي في جمهورية الصين الشعبية باستخدام التقنيات الروسية.



وأكد "غريغوريف" أنه لأول مرة في تاريخنا، ساعدنا في إنتاج الوقود النووي للتصميم الروسي في الخارج، سنواصل تعاوننا على أعلى مستوى في هذا المجال من الناحية التقنية، مشيرًا إلى قيام الشركة بتوطين تصنيع وقود "TVS – 2M" المستخدم في محطة تيانوان للطاقة النووية الصينية، بمصنع ييبين أيضًا.

وتابع: نحن اليوم لا نورد هذه المنشأة فقط بمكونات روسية لتجميع الوقود وتصنيعه، بل نوفر أيضًا المعدات التي ستمكّن من تحسين التشغيل الآلي وجودة تصنيع الوقود؛ مما يعزز من مكانة شركة "تفيل" الرائدة في مثل هذه التقنيات".

وكشف "غريغوريف" أن شركة تفيل قامت بتزويد العميل الصيني بثلاث منشآت لإنتاج قضبان الوقود، مجمع اللحام، ونظام التحكم في هندسة القضبان، ومعدات طلاء قضبان الوقود VVER. تم تصميم وتصنيع جميع المعدات من قبل شركات قسم الوقود التابعة لشركة روساتوم الحكومية بمدينة إلكتروستال، والقسم الهندسي بمدينة نوفوسيبيرسك.

واختتم "غريغوريف" قائلًا: إنه يتم إنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة المائية من الجيل الثالث – 1000 في مصنع ييبين بترخيص من شركة "تفيل" منذ عام 2009. ومنذ عام 2014 أتقن المصنع تصنيع مجموعات الوقود لتصميم مركز تجميع الوقود "TVS – 2M"، والذي حلّ محل الطراز القديم. وفي الوقت الحاضر، تعمل أربع وحدات طاقة مع مفاعلات من هذا النوع في الصين كجزء من محطة تيانوان للطاقة النووية.