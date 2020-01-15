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"الصحة العالمية": ظهور "كورونا" جديد في الصين

عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت 59

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تأكد وجود فيروس كورونا جديد في الصين، وأن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت 59 حالة، تأكدت الإصابة لدى 41، وتوفي منها شخص واحد.

وكشفت أن تواريخ ظهور أعراض المرض تراوحت ما بين 8 ديسمبر إلى 2 يناير الجاري، وتشمل الأعراض الحمى وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي.

وأكدت المنظمة أن عددًا كبيرًا من الحالات كانت بين عمال أو زوار لسوق مأكولات بحرية وحيوانات حية في ووهان بمقاطعة هوبي، كما كشفت السلطات التايلاندية عن حالة إصابة بفيروس كورونا لدى شخص قادم إلى تايلاند من ووهان الصينية.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة طارق جاسريفيتش، بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الطبية في الصين لم تعثر على أي دليل واضح على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، ولم يتم تحديد طرق انتقال العدوى، وتواصل التحقيقات، وأن المنظمة ما زالت في المراحل الأولى لفهم هذا الفيروس الجديد ومن أين جاء وكيف يؤثر على الناس.

وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع البلدان لمساعدتها على الاستعداد للكشف السريع عن الحالات والاستجابة لها، وتقديم المشورة الفنية وتعزيز القدرات حسب الحاجة، بما في ذلك الدعم المختبري.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ في المنظمة اجتماعًا حول الفيروس الجديد.

منظمة الصحة العالمية كورونا الصين

الرئيسية/ محطات

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"الصحة العالمية": ظهور "كورونا" جديد في الصين
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تأكد وجود فيروس كورونا جديد في الصين، وأن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت 59 حالة، تأكدت الإصابة لدى 41، وتوفي منها شخص واحد.

وكشفت أن تواريخ ظهور أعراض المرض تراوحت ما بين 8 ديسمبر إلى 2 يناير الجاري، وتشمل الأعراض الحمى وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي.

وأكدت المنظمة أن عددًا كبيرًا من الحالات كانت بين عمال أو زوار لسوق مأكولات بحرية وحيوانات حية في ووهان بمقاطعة هوبي، كما كشفت السلطات التايلاندية عن حالة إصابة بفيروس كورونا لدى شخص قادم إلى تايلاند من ووهان الصينية.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة طارق جاسريفيتش، بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الطبية في الصين لم تعثر على أي دليل واضح على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، ولم يتم تحديد طرق انتقال العدوى، وتواصل التحقيقات، وأن المنظمة ما زالت في المراحل الأولى لفهم هذا الفيروس الجديد ومن أين جاء وكيف يؤثر على الناس.

وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع البلدان لمساعدتها على الاستعداد للكشف السريع عن الحالات والاستجابة لها، وتقديم المشورة الفنية وتعزيز القدرات حسب الحاجة، بما في ذلك الدعم المختبري.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ في المنظمة اجتماعًا حول الفيروس الجديد.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
05:28 PM

"الصحة العالمية": ظهور "كورونا" جديد في الصين

عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت 59

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تأكد وجود فيروس كورونا جديد في الصين، وأن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت 59 حالة، تأكدت الإصابة لدى 41، وتوفي منها شخص واحد.

وكشفت أن تواريخ ظهور أعراض المرض تراوحت ما بين 8 ديسمبر إلى 2 يناير الجاري، وتشمل الأعراض الحمى وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي.

وأكدت المنظمة أن عددًا كبيرًا من الحالات كانت بين عمال أو زوار لسوق مأكولات بحرية وحيوانات حية في ووهان بمقاطعة هوبي، كما كشفت السلطات التايلاندية عن حالة إصابة بفيروس كورونا لدى شخص قادم إلى تايلاند من ووهان الصينية.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة طارق جاسريفيتش، بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الطبية في الصين لم تعثر على أي دليل واضح على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، ولم يتم تحديد طرق انتقال العدوى، وتواصل التحقيقات، وأن المنظمة ما زالت في المراحل الأولى لفهم هذا الفيروس الجديد ومن أين جاء وكيف يؤثر على الناس.

وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع البلدان لمساعدتها على الاستعداد للكشف السريع عن الحالات والاستجابة لها، وتقديم المشورة الفنية وتعزيز القدرات حسب الحاجة، بما في ذلك الدعم المختبري.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ في المنظمة اجتماعًا حول الفيروس الجديد.

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