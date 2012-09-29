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النصر والأهلي .. تحضيراته مكثفة لمواجهة ربع نهائي أبطال آسيا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، المقامة في الدوحة، حيث اكتفى عناصره بالتمارين في الصالة المغلقة.
وتركزت حصة النصر التدريبية، أمس الاثنين، على التمارين المتنوعة في صالة الحديد، وفقًا لما قرره مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا.


في الطرف الآخر فتح الأهلي، ملف مباراة النصر، حيث انطلقت تدريبات الأهلي التي جاءت بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق الصربي فلادان، باجتماع بحضور الأجهزة الإدارية مع اللاعبين، فيما شهد المران مشاركة العائدين من الإصابة ياسر المسيليم ونوح الموسى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر والأهلي .. تحضيراته مكثفة لمواجهة ربع نهائي أبطال آسيا
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، المقامة في الدوحة، حيث اكتفى عناصره بالتمارين في الصالة المغلقة.
وتركزت حصة النصر التدريبية، أمس الاثنين، على التمارين المتنوعة في صالة الحديد، وفقًا لما قرره مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا.


في الطرف الآخر فتح الأهلي، ملف مباراة النصر، حيث انطلقت تدريبات الأهلي التي جاءت بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق الصربي فلادان، باجتماع بحضور الأجهزة الإدارية مع اللاعبين، فيما شهد المران مشاركة العائدين من الإصابة ياسر المسيليم ونوح الموسى.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
12:41 AM

النصر والأهلي .. تحضيراته مكثفة لمواجهة ربع نهائي أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، المقامة في الدوحة، حيث اكتفى عناصره بالتمارين في الصالة المغلقة.
وتركزت حصة النصر التدريبية، أمس الاثنين، على التمارين المتنوعة في صالة الحديد، وفقًا لما قرره مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا.


في الطرف الآخر فتح الأهلي، ملف مباراة النصر، حيث انطلقت تدريبات الأهلي التي جاءت بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق الصربي فلادان، باجتماع بحضور الأجهزة الإدارية مع اللاعبين، فيما شهد المران مشاركة العائدين من الإصابة ياسر المسيليم ونوح الموسى.

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