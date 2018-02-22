"الجبير" يلتقي 3 مسؤولات أوروبيات في بروكسل

أجرى معهن مباحثات حول قضايا المنطقة وتطوراتها

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في بروكسل اليوم، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ميشيل إليوت.

كما التقى "الجبير"، عضو حزب الشعب الأوروبي رشيدة داتي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني، في لقاءين منفصلين.

وشهدت اللقاءات الثلاثة مناقشة قضايا المنطقة وتطوراتها بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.