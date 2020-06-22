وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق "منظمة التعاون الإسلامي" المعني بجامو وكشمير

انعقد افتراضيًا بمشاركة أذربيجان والنيجر وباكستان وتركيا لاستعراض آخر التطورات

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لفريق منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير.

انعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية جمهورية أذربيجان، وجمهورية النيجر، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، لاستعراض آخر التطورات في جامو وكشمير.