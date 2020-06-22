النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الحج: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين بالحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق "منظمة التعاون الإسلامي" المعني بجامو وكشمير

انعقد افتراضيًا بمشاركة أذربيجان والنيجر وباكستان وتركيا لاستعراض آخر التطورات

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لفريق منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير.

انعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية جمهورية أذربيجان، وجمهورية النيجر، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، لاستعراض آخر التطورات في جامو وكشمير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق "منظمة التعاون الإسلامي" المعني بجامو وكشمير
سبق

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لفريق منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير.

انعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية جمهورية أذربيجان، وجمهورية النيجر، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، لاستعراض آخر التطورات في جامو وكشمير.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:23 PM

وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق "منظمة التعاون الإسلامي" المعني بجامو وكشمير

انعقد افتراضيًا بمشاركة أذربيجان والنيجر وباكستان وتركيا لاستعراض آخر التطورات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
490

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لفريق منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير.

انعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية جمهورية أذربيجان، وجمهورية النيجر، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، لاستعراض آخر التطورات في جامو وكشمير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,320
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,464

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة