النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرابة الـ30 مليار ليرة.. تركيا تسجل عجزًا كبيرًا في ميزانيتها في شهر واحد

سجلت في الأشهر السبعة الأولى عجزًا تجاوز توقعاتها للعام بأكمله

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية، اليوم الاثنين، أن الحكومة سجلت عجزًا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو الماضي. "الدولار = 7.3922 ليرة تركية".

وبلغ العجز الأوليّ، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

وبحسب "رويترز" بلغ عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 139.1 مليار ليرة، متجاوزًا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قد قال الأسبوع الماضي: إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقع الحكومي السابق البالغ 2.9%.

الليرة التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قرابة الـ30 مليار ليرة.. تركيا تسجل عجزًا كبيرًا في ميزانيتها في شهر واحد
سبق

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية، اليوم الاثنين، أن الحكومة سجلت عجزًا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو الماضي. "الدولار = 7.3922 ليرة تركية".

وبلغ العجز الأوليّ، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

وبحسب "رويترز" بلغ عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 139.1 مليار ليرة، متجاوزًا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قد قال الأسبوع الماضي: إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقع الحكومي السابق البالغ 2.9%.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:02 PM

قرابة الـ30 مليار ليرة.. تركيا تسجل عجزًا كبيرًا في ميزانيتها في شهر واحد

سجلت في الأشهر السبعة الأولى عجزًا تجاوز توقعاتها للعام بأكمله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
427

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية، اليوم الاثنين، أن الحكومة سجلت عجزًا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو الماضي. "الدولار = 7.3922 ليرة تركية".

وبلغ العجز الأوليّ، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

وبحسب "رويترز" بلغ عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 139.1 مليار ليرة، متجاوزًا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قد قال الأسبوع الماضي: إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقع الحكومي السابق البالغ 2.9%.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,340
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,720

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة