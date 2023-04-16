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البحرية الأمريكية تتهم إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد سفنها بالخليج

11 زورقًا إيرانيًّا اقتربت من 6 سفن أمريكية بسرعة عالية

اتهمت البحرية الأمريكية، إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي: إن 11 زورقًا إيرانيًّا تعرضت لستّ سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.

وقال بيان البحرية: إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

البحرية الأمريكية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرية الأمريكية تتهم إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد سفنها بالخليج
سبق

اتهمت البحرية الأمريكية، إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي: إن 11 زورقًا إيرانيًّا تعرضت لستّ سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.

وقال بيان البحرية: إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:18 AM

البحرية الأمريكية تتهم إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد سفنها بالخليج

11 زورقًا إيرانيًّا اقتربت من 6 سفن أمريكية بسرعة عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت البحرية الأمريكية، إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي: إن 11 زورقًا إيرانيًّا تعرضت لستّ سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.

وقال بيان البحرية: إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

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