وقال بيان البحرية: إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.

وقال الجيش الأمريكي: إن 11 زورقًا إيرانيًّا تعرضت لستّ سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.

اتهمت البحرية الأمريكية، إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.

البحرية الأمريكية تتهم إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد سفنها بالخليج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 اتهمت البحرية الأمريكية، إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج. وقال الجيش الأمريكي: إن 11 زورقًا إيرانيًّا تعرضت لستّ سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج. وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية. وقال بيان البحرية: إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 09:18 AM

البحرية الأمريكية تتهم إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد سفنها بالخليج 11 زورقًا إيرانيًّا اقتربت من 6 سفن أمريكية بسرعة عالية





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اتهمت البحرية الأمريكية، إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي: إن 11 زورقًا إيرانيًّا تعرضت لستّ سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.

وقال بيان البحرية: إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".