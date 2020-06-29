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1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613

عدد الوفيات يصل إلى 5.115

سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة.

وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613
سبق

سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة.

وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:39 PM

1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613

عدد الوفيات يصل إلى 5.115

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة.

وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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