وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة.

1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-29 سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة. وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 09:39 PM

1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613 عدد الوفيات يصل إلى 5.115





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سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة.

وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".