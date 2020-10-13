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"سعود الطبية" تُجري أول جراحة ناجحة في "العمليات الهجينة" لمريضة ستينية

كانت تعاني من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم جراحة الأوعية الدموية، عن إجراء أول حالة في غرفة العمليات الهجينة في قسم العمليات الرقمية، والتي كانت لمريضة ستينية عانت من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل.

وأوضحت المدينة أن الفريق الطبي الذي يتكون من جراحي الأوعية الدموية وأخصائي الأشعة التداخلية، بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان، قام بإجراء العملية من خلال وضع دعامة داخل الشريان الأورطي النازل، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح، وخرج المريض بحالة صحية جيدة.

ونوّهت المدينة بأن التقنية الحديثة والمتطورة، أتاحت للفريق الطبي إجراء العملية بدقة كبيرة، وعلاج الحالات المرضية الأكثر تعقيدًا في المرافق الحديثة بغرف العمليات الرقمية الجديدة لمدينة الملك سعود الطبية، لخدمة عدد أكبر من المرضى على مستوى المملكة.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تُجري أول جراحة ناجحة في "العمليات الهجينة" لمريضة ستينية
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم جراحة الأوعية الدموية، عن إجراء أول حالة في غرفة العمليات الهجينة في قسم العمليات الرقمية، والتي كانت لمريضة ستينية عانت من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل.

وأوضحت المدينة أن الفريق الطبي الذي يتكون من جراحي الأوعية الدموية وأخصائي الأشعة التداخلية، بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان، قام بإجراء العملية من خلال وضع دعامة داخل الشريان الأورطي النازل، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح، وخرج المريض بحالة صحية جيدة.

ونوّهت المدينة بأن التقنية الحديثة والمتطورة، أتاحت للفريق الطبي إجراء العملية بدقة كبيرة، وعلاج الحالات المرضية الأكثر تعقيدًا في المرافق الحديثة بغرف العمليات الرقمية الجديدة لمدينة الملك سعود الطبية، لخدمة عدد أكبر من المرضى على مستوى المملكة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
01:23 PM

"سعود الطبية" تُجري أول جراحة ناجحة في "العمليات الهجينة" لمريضة ستينية

كانت تعاني من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم جراحة الأوعية الدموية، عن إجراء أول حالة في غرفة العمليات الهجينة في قسم العمليات الرقمية، والتي كانت لمريضة ستينية عانت من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل.

وأوضحت المدينة أن الفريق الطبي الذي يتكون من جراحي الأوعية الدموية وأخصائي الأشعة التداخلية، بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان، قام بإجراء العملية من خلال وضع دعامة داخل الشريان الأورطي النازل، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح، وخرج المريض بحالة صحية جيدة.

ونوّهت المدينة بأن التقنية الحديثة والمتطورة، أتاحت للفريق الطبي إجراء العملية بدقة كبيرة، وعلاج الحالات المرضية الأكثر تعقيدًا في المرافق الحديثة بغرف العمليات الرقمية الجديدة لمدينة الملك سعود الطبية، لخدمة عدد أكبر من المرضى على مستوى المملكة.

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