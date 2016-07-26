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"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز"

بعد الخسارة من ألمانيا.. طالبهم ببذل المزيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس البعثة السعودية في "طوكيو 2020"، في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" شكراً للأخضر الأولمبي، ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز، ننتظر منكم المزيد، ونتيجة إيجابية في المباراة المقبلة بإذن الله".

وقدم " الفيصل " الشكر للاعبين، مشيراً إلى أن الأخضر كان الأفضل والأقرب للفوز خلال مواجهة ألمانيا.
وخسر الأخضر مباراته الثانية في دورة الألعاب الأولمبية أمام المنتخب الألماني 2-3، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، على ملعب نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث فقد فرصة التأهل إلى ربع نهائي الدورة الأولمبية قبل مواجهته الأخيرة أمام نظيره البرازيلي، الأربعاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز"
سبق

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس البعثة السعودية في "طوكيو 2020"، في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" شكراً للأخضر الأولمبي، ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز، ننتظر منكم المزيد، ونتيجة إيجابية في المباراة المقبلة بإذن الله".

وقدم " الفيصل " الشكر للاعبين، مشيراً إلى أن الأخضر كان الأفضل والأقرب للفوز خلال مواجهة ألمانيا.
وخسر الأخضر مباراته الثانية في دورة الألعاب الأولمبية أمام المنتخب الألماني 2-3، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، على ملعب نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث فقد فرصة التأهل إلى ربع نهائي الدورة الأولمبية قبل مواجهته الأخيرة أمام نظيره البرازيلي، الأربعاء.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
08:30 PM

"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز"

بعد الخسارة من ألمانيا.. طالبهم ببذل المزيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس البعثة السعودية في "طوكيو 2020"، في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" شكراً للأخضر الأولمبي، ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز، ننتظر منكم المزيد، ونتيجة إيجابية في المباراة المقبلة بإذن الله".

وقدم " الفيصل " الشكر للاعبين، مشيراً إلى أن الأخضر كان الأفضل والأقرب للفوز خلال مواجهة ألمانيا.
وخسر الأخضر مباراته الثانية في دورة الألعاب الأولمبية أمام المنتخب الألماني 2-3، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، على ملعب نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث فقد فرصة التأهل إلى ربع نهائي الدورة الأولمبية قبل مواجهته الأخيرة أمام نظيره البرازيلي، الأربعاء.

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