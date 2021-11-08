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"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة باعت وقوداً مغشوشاً

شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابع له في بيع وقود مغشوش، وغير مطابق للمواصفات حيث اتضح وجود خلط بين بنزين 91 ومواد أخرى.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة التجارة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة باعت وقوداً مغشوشاً
سبق

شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابع له في بيع وقود مغشوش، وغير مطابق للمواصفات حيث اتضح وجود خلط بين بنزين 91 ومواد أخرى.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة التجارة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
03:27 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:42 PM

"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة باعت وقوداً مغشوشاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابع له في بيع وقود مغشوش، وغير مطابق للمواصفات حيث اتضح وجود خلط بين بنزين 91 ومواد أخرى.

كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة التجارة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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