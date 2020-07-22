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جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم

ستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا بنهاية دوام يوم غد

أعلنت جامعة نجران، أمس، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1442/ 1443هـ، للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558 طالبًا وطالبة، وستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا بنهاية دوام يوم غد؛ مشيرًا إلى أن قبول المرحلة الثانية "القبول الاحتياطي" للفصلين سيكون حسب المقاعد المتاحة؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية بدءًا من الـ13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21/ 12/ 1441هـ؛ فيما ستعلن النتائج في الـ25 من الشهر ذاته.

جامعة نجران

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جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم
سبق

أعلنت جامعة نجران، أمس، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1442/ 1443هـ، للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558 طالبًا وطالبة، وستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا بنهاية دوام يوم غد؛ مشيرًا إلى أن قبول المرحلة الثانية "القبول الاحتياطي" للفصلين سيكون حسب المقاعد المتاحة؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية بدءًا من الـ13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21/ 12/ 1441هـ؛ فيما ستعلن النتائج في الـ25 من الشهر ذاته.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:58 AM

جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم

ستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا بنهاية دوام يوم غد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت جامعة نجران، أمس، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1442/ 1443هـ، للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558 طالبًا وطالبة، وستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا بنهاية دوام يوم غد؛ مشيرًا إلى أن قبول المرحلة الثانية "القبول الاحتياطي" للفصلين سيكون حسب المقاعد المتاحة؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية بدءًا من الـ13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21/ 12/ 1441هـ؛ فيما ستعلن النتائج في الـ25 من الشهر ذاته.

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