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"التدريب التقني" تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

للرجال والنساء لعدد من الاختصاصات التدريبية لسد الاحتياج

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن رغبتها في طرح وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية.

ويبدأ التقديم اليوم وحتى نهاية يوم السبت 2/ 5/ 1441هـ؛ وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني www.tvtc.gov.sa.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني" تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن رغبتها في طرح وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية.

ويبدأ التقديم اليوم وحتى نهاية يوم السبت 2/ 5/ 1441هـ؛ وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني www.tvtc.gov.sa.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
10:05 AM

"التدريب التقني" تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

للرجال والنساء لعدد من الاختصاصات التدريبية لسد الاحتياج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن رغبتها في طرح وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية.

ويبدأ التقديم اليوم وحتى نهاية يوم السبت 2/ 5/ 1441هـ؛ وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني www.tvtc.gov.sa.

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