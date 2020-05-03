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"العبدالعالي" لـ"سبق": هناك اشتراطات مهمة تطبق على مناديب التوصيل للتأكد من سلامتهم

كيف يقوم بتسليم الطلبية وإيصالها إلى المنازل؟

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ"سبق" في رد على استفسارها هل يخضع مناديب التوصيل للفحص الطبي اليومي للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس والآلية التي يتم الكشف عليهم أن هناك اشتراطات وضوابط معينة يتم تطبيقها، ومن ضمنها التأكد من سلامة من يقدمون خدمات التوصيل .
وأضاف يجب تقيدهم باشتراطات مهمة جدًا في كيف يقوم بتسليم الطلبية وإيصالها إلى المنازل وعدم ملامسة الشخص الذي يقوم بالاستلام وترك مسافة آمنة وكافية وتغطية الأنف والفم ووضع الطلبية على بعد معين.
وأكد على حرص الشخص الذي يستلم الطلبية ومنع انتقال الفيروس، وذلك بترك مسافة كافية وعدم استلام المبالغ النقدية وعدم استلام الطلبية يدًا بيد، بل تركها في مكان معين واستلامها .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي" لـ"سبق": هناك اشتراطات مهمة تطبق على مناديب التوصيل للتأكد من سلامتهم
سبق

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ"سبق" في رد على استفسارها هل يخضع مناديب التوصيل للفحص الطبي اليومي للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس والآلية التي يتم الكشف عليهم أن هناك اشتراطات وضوابط معينة يتم تطبيقها، ومن ضمنها التأكد من سلامة من يقدمون خدمات التوصيل .
وأضاف يجب تقيدهم باشتراطات مهمة جدًا في كيف يقوم بتسليم الطلبية وإيصالها إلى المنازل وعدم ملامسة الشخص الذي يقوم بالاستلام وترك مسافة آمنة وكافية وتغطية الأنف والفم ووضع الطلبية على بعد معين.
وأكد على حرص الشخص الذي يستلم الطلبية ومنع انتقال الفيروس، وذلك بترك مسافة كافية وعدم استلام المبالغ النقدية وعدم استلام الطلبية يدًا بيد، بل تركها في مكان معين واستلامها .

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
04:19 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:15 PM

"العبدالعالي" لـ"سبق": هناك اشتراطات مهمة تطبق على مناديب التوصيل للتأكد من سلامتهم

كيف يقوم بتسليم الطلبية وإيصالها إلى المنازل؟

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
5,796

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ"سبق" في رد على استفسارها هل يخضع مناديب التوصيل للفحص الطبي اليومي للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس والآلية التي يتم الكشف عليهم أن هناك اشتراطات وضوابط معينة يتم تطبيقها، ومن ضمنها التأكد من سلامة من يقدمون خدمات التوصيل .
وأضاف يجب تقيدهم باشتراطات مهمة جدًا في كيف يقوم بتسليم الطلبية وإيصالها إلى المنازل وعدم ملامسة الشخص الذي يقوم بالاستلام وترك مسافة آمنة وكافية وتغطية الأنف والفم ووضع الطلبية على بعد معين.
وأكد على حرص الشخص الذي يستلم الطلبية ومنع انتقال الفيروس، وذلك بترك مسافة كافية وعدم استلام المبالغ النقدية وعدم استلام الطلبية يدًا بيد، بل تركها في مكان معين واستلامها .

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