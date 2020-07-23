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اليوم وليلة الجمعة.. "الحصيني": أمطار متفاوتة تهطل بهذه المواقع

قال: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض وجازان

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس 2/ 12/ 1441هـ وليلة الجمعة -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة مع رياح نشطة هابطة من السحب مثيرة للغبار على أجزاء من منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض وجازان.

وأضاف: تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق: (عسير، والباحة، وغرب وجنوب الشرقية، ونجران، والربع الخالي، ومكة، والمدينة)، وأجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات، ومتوقع رياح على تبوك والساحل الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم وليلة الجمعة.. "الحصيني": أمطار متفاوتة تهطل بهذه المواقع
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس 2/ 12/ 1441هـ وليلة الجمعة -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة مع رياح نشطة هابطة من السحب مثيرة للغبار على أجزاء من منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض وجازان.

وأضاف: تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق: (عسير، والباحة، وغرب وجنوب الشرقية، ونجران، والربع الخالي، ومكة، والمدينة)، وأجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات، ومتوقع رياح على تبوك والساحل الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:43 AM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:26 AM

اليوم وليلة الجمعة.. "الحصيني": أمطار متفاوتة تهطل بهذه المواقع

قال: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض وجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الخميس 2/ 12/ 1441هـ وليلة الجمعة -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة مع رياح نشطة هابطة من السحب مثيرة للغبار على أجزاء من منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض وجازان.

وأضاف: تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق: (عسير، والباحة، وغرب وجنوب الشرقية، ونجران، والربع الخالي، ومكة، والمدينة)، وأجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات، ومتوقع رياح على تبوك والساحل الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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