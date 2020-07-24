"أبو عمرين" يعقد قرانه في صبيا

احتفل الشاب محمد يوسف أبو عمرين، بعقد قرانه في محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وبهذه المناسبة السعيدة تلقى " أبو عمرين " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" من جانبها "أبو عمرين" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب محمد يوسف أبو عمرين، بعقد قرانه في محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وبهذه المناسبة السعيدة تلقى " أبو عمرين " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" من جانبها "أبو عمرين" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب محمد يوسف أبو عمرين، بعقد قرانه في محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وبهذه المناسبة السعيدة تلقى " أبو عمرين " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" من جانبها "أبو عمرين" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب محمد يوسف أبو عمرين، بعقد قرانه في محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وبهذه المناسبة السعيدة تلقى " أبو عمرين " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" من جانبها "أبو عمرين" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.