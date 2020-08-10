"حساب المواطن" وتفاصيل الدفعة 33.. 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد

متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالاً.. وبلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون

أودع اليوم الإثنين برنامج حساب المواطن أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال؛ منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95 % بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 %، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32 % وشكّل الذكـور المستقلون 68 %، موضحاً أن 86 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.