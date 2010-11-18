فعاليات ثقافية وفنية وعروض مسرحية وورش عمل باليوم العالمي للطفل

يستضيفه مركز الملك فهد الثقافي تحت شعار "11 عاماً من البهجة"

تجري حاليًا الاستعدادات النهائية لانطلاقة مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الحادية عشرة، وذلك خلال الفترة من 13ـ 15 ربيع الأول الموافق 21 ـ 23 نوفمبر، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تزامناً مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل والتي تصادف 20 نوفمبر من كل عام، وسيكون شعار المهرجان هذا العام "11 عامًا من البهجة".

وستشارك عدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة في هذا المهرجان، حيث تعرض ملامح من ثقافتها وعروضاً فلكورية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بشؤون الطفل، وكذلك المدارس الابتدائية.

وسيستقبل المهرجان جمهوره ابتداءً من الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً، حيث إن الدعوة عامة للجميع للاستمتاع والاستفادة من فعاليات وبرامج المهرجان، بينما يستقبل طلاب المرحلة الابتدائية صباحًا، حيث يقيم لهم مسابقة في المسرح التربوي.

ويتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة والتي تتنوع ما بين عروض مسرحية ومسرح العرائس وعروض خاصة بالسيرك إلى جانب إقامة ورش فنية وأشغال يدوية وتكريم للأطفال المبدعين في جميع المجالات، حيث يتضمن المهرجان أجنحة خاصة للاختراعات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها، بالإضافة إلى مسرح المواهب.

كما سيتم من خلال المهرجان التركيز على بث ثقافة حقوق الطفل، والسعي إلى إكساب الطفل عدد من المهارات الإبداعية والفنية، وسيكون لكتاب الطفل حضوره في المهرجان من خلال مشاركة عدد من دور النشر والمكتبات المحلية المتخصصة.