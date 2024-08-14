فيتامين "د" والشمس والجائحة.. كبسولة المناعة في روشتة لاستشاري

كشف فيها عن مصادر وأضرار نقصه وما تحمله من الأكتئاب والقلق أيضاً

أوضح استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين، أن التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين (د) أصبح مشكلة يواجهها أفراد المجتمعات ومصابو فيروس "كورونا" والأطباء أيضاً، نظرًا لوجودهم في البيوت والمستشفيات وأماكن الحجر لفترة طويلة وعدم تعرضهم للشمس، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقص شديد في فيتامين (د) وضعف الجهاز المناعي، وقد يصيب البعض باكتئاب وقلق في دورة النوم لعدم وجود فارق بين الليل والنهار.

فيتامين "د" والوفيات

ولفت "حسين" إلى أن دراسة طبية نشرها مركز "دميدركسيف" للأبحاث، تحت إشراف جامعة نورث ويسترن الأمريكية، وجدت أن المرضى من البلدان التي ترتفع فيها معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، مثل إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا؛ لديهم مستويات أقل من فيتامين (د) مقارنة بالمرضى في البلدان التي لم تتأثر بشدة.

الكالسيوم في العظام

وأكد استشاري الروماتيزم أن نقص فيتامين "د"، الذي يسمح بتثبيت الكالسيوم في العظام والأسنان ويسهل من امتصاصه وهضمه، يسبب هشاشة العظام، مبيناً أن فيتامين "د" يعتبر عنصرًا غذائيًّا وفي نفس الوقت هرمون داخل الجسم، ومن أهم مصادره الطبيعية التعرض لأشعة الشمس؛ حيث يتم تصنيعه تحت الجلد بعد (5 دقائق) من التعرض لها؛ حيث إن 90% من احتياجاتنا من فيتامين "د" من أشعتها؛ لذا يسمى (فيتامين الشمس) والباقي أي 10% من الغذاء.

وأضاف: "لقد وجدت دراسة سعودية أن أهم أوقات التعرض المباشر للشمس هي الفترة من 9.30 صباحًا حتى 3 ظهرًا في الشتاء، أما في الصيف فهو من 8-10 صباحًا ومن 2-4 بعد الظهر، من خلال التعرض لها لمدة 30 دقيقة على الأكثر، على أن تكون الأذرع والأقدام مكشوفة تمامًا، وهذا ما يجد فيه البعض صعوبة كبيرة، ويكفي التعرض للشمس لمدة 10 دقائق عند الساعة 12 ظهراً".

المصادر الغذائية للفيتامين

وبين "حسين" أن هذا الفيتامين يتوفر بكميات متفاوتة في بعض المصادر الغذائية المتوفرة بالأسواق، فزيت كبد الحوت وكبد القرش وكبد سمك الهلبوت والأسماك الدهنية مثل التونة والسردين والماكريل والرنجة؛ مصدر جيد لفيتامين "د"، كذلك فإن المحار والكافيار بأنواعه تتوفر بها كميات لا بأس بها من فيتامين "د"، كذلك الحليب وخاصة الحليب كامل الدسم والبيض، وجبنة الريكوتا، ومن المصادر النباتية الحبوب المدعمة فهي من أكثر الأطعمة النباتية الغنية بفيتامين "د" والتي غالبًا ما تؤكل مع الحليب، وينصح بتناول الأنواع التي يقل بها نسبة السكر والمشروم (الفطر)، وخاصة التي تعرضت للتجفيف تحت الشمس، وأيضاً هناك أغذية مدعومة بفيتامين "د" مثل الحليب ومشتقاته – بعض أنواع عصير البرتقال وبعض حبوب الافطار، بالإضافة إلى المكملات الغذائية.

صحة العظام والعضلات

ونوه على أهمية فيتامين "د" وأنه تبرز في أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور؛ وبالتالي له دور في صحة العظام وتقوية العضلات، ويلعب دورًا كبيرًا في محاربة كثير من الأمراض بخلاف ما كان يعتقد سابقا؛ حيث خلصت الكثير من الأبحاث والدراسات إلى أهمية فيتامين “د" في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي وأمراض القلب والأمراض المناعية مثل السكري النوع الأول، وأمراض الأنفلونزا والبرد.

الوقاية من الأمراض

وخلص إلى القول إن الدراسات والأبحاث العلمية بينت وجود نقص فيتامين "د" لدى غالبية الناس في مجتمعنا ومن مختلف الأعمار للجنسين؛ إذ إن نقص فيتامين "د" رفع معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام، أمراض القلب، بعض أنواع السرطانات والتصلب المتعدد والأنفلونزا والاكتئاب واضطراب النوم، وعليه فإنه من الضروري الحصول على فيتامين (د) والكالسيوم بكميات كافية مناسبة للوقاية من الأمراض بإذن الله.