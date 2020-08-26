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"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 5 أسرى فلسطينيين بـ"كورونا" في سجن إسرائيلي

مطالبة بالإفراج عن المعتقلين تجنُّبًا للعدوى

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأربعاء)، أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بين معتقلين فلسطينيين في سجن إسرائيلي.

وبيّن النادي في بيان نقلته "رويترز" أن إدارة سجن عوفر أبلغت الأسرى صباح اليوم عن وجود خمس إصابات مؤكدة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا.

وأضاف أن عدد المعتقلين في سجن عوفر يبلغ حوالي 850 بينهم أطفال وكبار في السن.

وأوضح النادي أن إدارة السجن أغلقت الأقسام التي ظهرت بها الحالات وتواصل أخذ العينات من الأسرى، ونقلت الأسرى المخالطين إلى ما تسميه بالحجر.

وحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن حجر صحي لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية، تحديدًا في معتقلي حوارة وعتصيون.

وطالب النادي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء.

من ناحيته أكد المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال إصابة معتقلَيْن من سكان الضفة الغربية محتجزَيْن في معتقل عوفر بفيروس كورونا.

نادي الأسير الفلسطيني فيروس كورونا الجديد

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إصابة 5 أسرى فلسطينيين بـ"كورونا" في سجن إسرائيلي
سبق

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأربعاء)، أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بين معتقلين فلسطينيين في سجن إسرائيلي.

وبيّن النادي في بيان نقلته "رويترز" أن إدارة سجن عوفر أبلغت الأسرى صباح اليوم عن وجود خمس إصابات مؤكدة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا.

وأضاف أن عدد المعتقلين في سجن عوفر يبلغ حوالي 850 بينهم أطفال وكبار في السن.

وأوضح النادي أن إدارة السجن أغلقت الأقسام التي ظهرت بها الحالات وتواصل أخذ العينات من الأسرى، ونقلت الأسرى المخالطين إلى ما تسميه بالحجر.

وحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن حجر صحي لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية، تحديدًا في معتقلي حوارة وعتصيون.

وطالب النادي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء.

من ناحيته أكد المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال إصابة معتقلَيْن من سكان الضفة الغربية محتجزَيْن في معتقل عوفر بفيروس كورونا.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:40 PM

إصابة 5 أسرى فلسطينيين بـ"كورونا" في سجن إسرائيلي

مطالبة بالإفراج عن المعتقلين تجنُّبًا للعدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأربعاء)، أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بين معتقلين فلسطينيين في سجن إسرائيلي.

وبيّن النادي في بيان نقلته "رويترز" أن إدارة سجن عوفر أبلغت الأسرى صباح اليوم عن وجود خمس إصابات مؤكدة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا.

وأضاف أن عدد المعتقلين في سجن عوفر يبلغ حوالي 850 بينهم أطفال وكبار في السن.

وأوضح النادي أن إدارة السجن أغلقت الأقسام التي ظهرت بها الحالات وتواصل أخذ العينات من الأسرى، ونقلت الأسرى المخالطين إلى ما تسميه بالحجر.

وحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن حجر صحي لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية، تحديدًا في معتقلي حوارة وعتصيون.

وطالب النادي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء.

من ناحيته أكد المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال إصابة معتقلَيْن من سكان الضفة الغربية محتجزَيْن في معتقل عوفر بفيروس كورونا.

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