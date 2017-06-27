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بينهم 18 مواطناً.. "الموارد" تعلن ضبط 26 مخالفة جمع تبرعات بطرق غير نظامية

أكّدت دعمها وجوه العمل الخيري كافة بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة

أعلنت وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، اليوم، أنها أصدرت (26) مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية.

ووفق الوزارة صدرت المخالفات بحق 18 مواطناً و8 مقيمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال قيامهم بالجمع والدعوة دون الحصول على ترخيص.

وأكّدت الوزارة دعمها وجوه العمل الخيري كافة بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة أموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

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بينهم 18 مواطناً.. "الموارد" تعلن ضبط 26 مخالفة جمع تبرعات بطرق غير نظامية
سبق

أعلنت وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، اليوم، أنها أصدرت (26) مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية.

ووفق الوزارة صدرت المخالفات بحق 18 مواطناً و8 مقيمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال قيامهم بالجمع والدعوة دون الحصول على ترخيص.

وأكّدت الوزارة دعمها وجوه العمل الخيري كافة بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة أموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
12:24 PM

بينهم 18 مواطناً.. "الموارد" تعلن ضبط 26 مخالفة جمع تبرعات بطرق غير نظامية

أكّدت دعمها وجوه العمل الخيري كافة بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,173

أعلنت وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، اليوم، أنها أصدرت (26) مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية.

ووفق الوزارة صدرت المخالفات بحق 18 مواطناً و8 مقيمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال قيامهم بالجمع والدعوة دون الحصول على ترخيص.

وأكّدت الوزارة دعمها وجوه العمل الخيري كافة بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة أموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

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