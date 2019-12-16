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ميليشيات إيران في دائرة الاتهام.. واشنطن تطالب "عبدالمهدي" بمنع استهداف قواتها

وتيرة الاعتداءات ارتفعت في الأسابيع الأخيرة

طالب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم (الاثنين) رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باتخاذ خطوات لإيقاف قصف القواعد التي تضم قوات أمريكية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب "عبد المهدي" أوردته "رويترز"، بأن "إسبر" أعرب في مكالمة هاتفية عن قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف.

وأضاف أن "عبد المهدي" اعتبر في حديثه لـ"إسبر" أن اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق.

وكان مسؤول أمريكي عسكري بارز قد حذر الأسبوع الماضي من أن هجمات تشنها ميليشيات مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق تدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية، التي تستهدف قواعد عراقية يتمركز فيها أيضاً أفراد من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وزير الدفاع الأمريكي عادل عبد المهدي

الرئيسية/ أخبار العالم

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ميليشيات إيران في دائرة الاتهام.. واشنطن تطالب "عبدالمهدي" بمنع استهداف قواتها
سبق

طالب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم (الاثنين) رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باتخاذ خطوات لإيقاف قصف القواعد التي تضم قوات أمريكية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب "عبد المهدي" أوردته "رويترز"، بأن "إسبر" أعرب في مكالمة هاتفية عن قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف.

وأضاف أن "عبد المهدي" اعتبر في حديثه لـ"إسبر" أن اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق.

وكان مسؤول أمريكي عسكري بارز قد حذر الأسبوع الماضي من أن هجمات تشنها ميليشيات مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق تدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية، التي تستهدف قواعد عراقية يتمركز فيها أيضاً أفراد من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
07:36 PM

ميليشيات إيران في دائرة الاتهام.. واشنطن تطالب "عبدالمهدي" بمنع استهداف قواتها

وتيرة الاعتداءات ارتفعت في الأسابيع الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم (الاثنين) رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باتخاذ خطوات لإيقاف قصف القواعد التي تضم قوات أمريكية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب "عبد المهدي" أوردته "رويترز"، بأن "إسبر" أعرب في مكالمة هاتفية عن قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف.

وأضاف أن "عبد المهدي" اعتبر في حديثه لـ"إسبر" أن اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق.

وكان مسؤول أمريكي عسكري بارز قد حذر الأسبوع الماضي من أن هجمات تشنها ميليشيات مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق تدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية، التي تستهدف قواعد عراقية يتمركز فيها أيضاً أفراد من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

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