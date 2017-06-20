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رئيس ديوان المظالم يدشّن برنامج إدارة الإلكتروني لمجلس القضاء الإداري

يسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض الفترةالزمنية لإنجاز المعاملات

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، وذلك بمقر ديوان المظالم بالرياض.
وعند بدء الحفل ألقى أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، كلمةً بيّن فيها أن إطلاق النظام الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس يأتي في سبيل تنفيذ ديوان المظالم لأهداف خطته الاستراتيجية 2020، والتي منها التحول الإلكتروني والتقني لأعماله، فقد جاء العمل على تنفيذ مشروع نظام أمانة مجلس القضاء الإداري وخدماته الإلكترونية، ليخلق منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، من خلال استقبال وتجهيز طلبات التعيين على السلك القضائي، وطلبات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من نقل وندب وغيرها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام "مُعين الإلكتروني"، ليُسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض التكلفة الزمنية لإنجاز المعاملات، كما أن النظام يتيح خدمة إدارة جلسات مجلس القضاء الإداري؛ ليتم من خلاله إدارة اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة عنه بشكل كامل، بهدف تحسين الأداء وتقليل تكلفة الإعداد للاجتماعات وتوفير الخدمات المساندة التي يتم استخدامها في الطرق التقليدية والعمل في هذه الاجتماعات بدون ورق.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، تضمن أبرز الأهداف التي أُنشئ من أجلها النظام، المتمثلة في تطوير نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني الخاص بالشؤون الوظيفية للقضاة وإدارة المحاكم، وتطوير خدمات إضافية تختص بالطاقم القضائي على بوابة الخدمات الإلكترونية المالية والإدارية، لتشمل دورة عملها نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني، بالإضافة إلى التكامل مع نظام ERP للخدمات المالية والإدارية والأنظمة الأخرى المساندة.
بعدها دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، مشيرًا في كلمته بهذه المناسبة إلى أن هذا المنجز الإلكتروني الجديد الذي قام به الزملاء من منسوبي الديوان، يعد ثمرة من ثمرات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والتي لازالت تحمل الكثير من الأهداف والرؤى الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي خلال سنوات الخطة، إذ يخطو ديوان المظالم هذه الخطوات المتميزة بفضل من الله أولاً ثم بدعم قيادة هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال تسخير كافة الإمكانات للرقي بمرفق قضاء ديوان المظالم حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم.
يذكر أن إطلاق برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، يأتي تحقيقًا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من أهدافها التحول الإلكتروني لخدمات الديوان، ويسعى من خلالها للنهوض بمرفق القضاء على مستوى المنهج العملي والعلمي، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق الجودة.

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رئيس ديوان المظالم يدشّن برنامج إدارة الإلكتروني لمجلس القضاء الإداري
سبق

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، وذلك بمقر ديوان المظالم بالرياض.
وعند بدء الحفل ألقى أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، كلمةً بيّن فيها أن إطلاق النظام الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس يأتي في سبيل تنفيذ ديوان المظالم لأهداف خطته الاستراتيجية 2020، والتي منها التحول الإلكتروني والتقني لأعماله، فقد جاء العمل على تنفيذ مشروع نظام أمانة مجلس القضاء الإداري وخدماته الإلكترونية، ليخلق منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، من خلال استقبال وتجهيز طلبات التعيين على السلك القضائي، وطلبات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من نقل وندب وغيرها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام "مُعين الإلكتروني"، ليُسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض التكلفة الزمنية لإنجاز المعاملات، كما أن النظام يتيح خدمة إدارة جلسات مجلس القضاء الإداري؛ ليتم من خلاله إدارة اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة عنه بشكل كامل، بهدف تحسين الأداء وتقليل تكلفة الإعداد للاجتماعات وتوفير الخدمات المساندة التي يتم استخدامها في الطرق التقليدية والعمل في هذه الاجتماعات بدون ورق.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، تضمن أبرز الأهداف التي أُنشئ من أجلها النظام، المتمثلة في تطوير نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني الخاص بالشؤون الوظيفية للقضاة وإدارة المحاكم، وتطوير خدمات إضافية تختص بالطاقم القضائي على بوابة الخدمات الإلكترونية المالية والإدارية، لتشمل دورة عملها نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني، بالإضافة إلى التكامل مع نظام ERP للخدمات المالية والإدارية والأنظمة الأخرى المساندة.
بعدها دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، مشيرًا في كلمته بهذه المناسبة إلى أن هذا المنجز الإلكتروني الجديد الذي قام به الزملاء من منسوبي الديوان، يعد ثمرة من ثمرات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والتي لازالت تحمل الكثير من الأهداف والرؤى الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي خلال سنوات الخطة، إذ يخطو ديوان المظالم هذه الخطوات المتميزة بفضل من الله أولاً ثم بدعم قيادة هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال تسخير كافة الإمكانات للرقي بمرفق قضاء ديوان المظالم حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم.
يذكر أن إطلاق برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، يأتي تحقيقًا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من أهدافها التحول الإلكتروني لخدمات الديوان، ويسعى من خلالها للنهوض بمرفق القضاء على مستوى المنهج العملي والعلمي، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق الجودة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
02:17 PM

رئيس ديوان المظالم يدشّن برنامج إدارة الإلكتروني لمجلس القضاء الإداري

يسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض الفترةالزمنية لإنجاز المعاملات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، وذلك بمقر ديوان المظالم بالرياض.
وعند بدء الحفل ألقى أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، كلمةً بيّن فيها أن إطلاق النظام الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس يأتي في سبيل تنفيذ ديوان المظالم لأهداف خطته الاستراتيجية 2020، والتي منها التحول الإلكتروني والتقني لأعماله، فقد جاء العمل على تنفيذ مشروع نظام أمانة مجلس القضاء الإداري وخدماته الإلكترونية، ليخلق منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، من خلال استقبال وتجهيز طلبات التعيين على السلك القضائي، وطلبات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من نقل وندب وغيرها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام "مُعين الإلكتروني"، ليُسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض التكلفة الزمنية لإنجاز المعاملات، كما أن النظام يتيح خدمة إدارة جلسات مجلس القضاء الإداري؛ ليتم من خلاله إدارة اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة عنه بشكل كامل، بهدف تحسين الأداء وتقليل تكلفة الإعداد للاجتماعات وتوفير الخدمات المساندة التي يتم استخدامها في الطرق التقليدية والعمل في هذه الاجتماعات بدون ورق.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، تضمن أبرز الأهداف التي أُنشئ من أجلها النظام، المتمثلة في تطوير نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني الخاص بالشؤون الوظيفية للقضاة وإدارة المحاكم، وتطوير خدمات إضافية تختص بالطاقم القضائي على بوابة الخدمات الإلكترونية المالية والإدارية، لتشمل دورة عملها نظام مجلس القضاء الإداري الإلكتروني، بالإضافة إلى التكامل مع نظام ERP للخدمات المالية والإدارية والأنظمة الأخرى المساندة.
بعدها دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، مشيرًا في كلمته بهذه المناسبة إلى أن هذا المنجز الإلكتروني الجديد الذي قام به الزملاء من منسوبي الديوان، يعد ثمرة من ثمرات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والتي لازالت تحمل الكثير من الأهداف والرؤى الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي خلال سنوات الخطة، إذ يخطو ديوان المظالم هذه الخطوات المتميزة بفضل من الله أولاً ثم بدعم قيادة هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال تسخير كافة الإمكانات للرقي بمرفق قضاء ديوان المظالم حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم.
يذكر أن إطلاق برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، يأتي تحقيقًا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من أهدافها التحول الإلكتروني لخدمات الديوان، ويسعى من خلالها للنهوض بمرفق القضاء على مستوى المنهج العملي والعلمي، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق الجودة.

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